Il metodo Fenoglio - L'estate fredda, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Oggi, 10 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la terza puntata della prima stagione de "Il metodo Fenoglio", serie tv tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio; quest'ultimo è, inoltre, ideatore dello stesso progetto televisivo, realizzato con la coproduzione Rai Fiction - Clemart srl e con il contributo della Apulia Film Commission. Scopriamo cosa accade nei due episodi di questa sera.

Il metodo Fenoglio – Anticipazioni terza puntata

Il primo episodio della serata è intitolato "Padri". Il maresciallo Pietro Fenoglio svela intricati retroscena della malavita barese durante un colloquio con il pentito Vito Lopez. Quest'ultimo fornisce rivelazioni sconvolgenti riguardo al passato condiviso tra lui e il boss Nicola Grimaldi. Questi dettagli emergono nel contesto della scoperta della presenza della mafia a Bari, rivelando l'estensione della sua influenza nella città. La mafia emerge in tal modo come un elemento sempre più pervasivo nella narrazione.

Nel secondo episodio della serata e - sesto stagionale - de "Il Metodo Fenoglio", intitolato "Le verità nascoste", il maresciallo Pietro Fenoglio e la sua squadra si confrontano con tragici avvenimenti a livello nazionale che li avvolgono di angoscia. Temporaneamente fermati da queste circostanze, presto capiscono che l'unico modo per reagire è cercare di contrastare l'organizzazione mafiosa che minaccia la città di Bari. Nel frattempo, il caso irrisolto del piccolo Damiano continua a gettare ombre misteriose sulla loro indagine.

Il regista Alessandro Casale dirige nella prima stagione de "Il metodo Fenoglio": Alessio Boni (Fenoglio); Paolo Sassanelli (Pellecchia); Giulia Vecchio (Gemma D'Angelo); Giulia Bevilacqua (Serena Morandi); Francesco Centorame (Montemurro); Alessandro Carbonara (Grandolfo); Francesco Foti (Valente), Pio Stellaccio (Salvatore Savicchio), Gianpiero Borgia (Domenico Cutrone), Michele Venitucci (Vito Lopez), Marcello Prayer (Nicola Grimaldi), Bianca Nappi (Tania Grimaldi), Betty Pedrazzi (Dottoressa Bermond).

Dove vedere Il metodo Fenoglio in tv e in streaming (10 dicembre 2023)

La terza puntata della serie "Il metodo Fenoglio" va in onda in prima tv oggi, 10 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

