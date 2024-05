Il Paradiso delle Signore 9 si farà? Le indiscrezioni

Venerdì 3 maggio 2024 Rai 1 ha trasmesso l'ultima puntata dell'ottava stagione de "Il Paradiso delle signore", da anni un appuntamento fisso e quotidiano di tantissimi e fedeli telespettatori. Mentre la rete ammiraglia ha deciso di trasmettere, in replica, la seconda stagiona della serie, una domanda, più di ogni altra, si presenta inevitabile: "Il Paradiso delle signore 9" ci sarà? Leggiamo tutto ciò che sappiamo sul futuro della serie.

Il Paradiso delle signore: la nona stagione si farà?

Sono tanti gli eventi che hanno caratterizzato le trame degli ultimi episodi stagionali de "Il Paradiso delle signore", che tra emozioni e colpi di scena, ha per forza di cose lasciato in sospeso alcune situazioni. Tra le altre cose, abbiamo visto panoramica, abbiamo visto: Maria e Matteo partire per Parigi; Elvira e Salvo determinati a vivere la loro storia alla luce del sole; Adelaide incerta se far emergere o meno gli aspetti professionali più discutibili di Umberto; Matilde arrestata dal commissario Maresca sotto lo sguardo di Vittorio.

Ma un colpo di scena ha scombussolato la storia: nel finale della ottava stagione de "Il Paradiso delle Signore", Vittorio Conti prende una decisione che cambia radicalmente il corso della sua vita. Di fronte alla prospettiva di Matilde di finire in prigione per un'accusa di adulterio, l'uomo decide di fuggire da Milano per amore, un gesto di amore e sacrificio. Pur perdendo il suo"Paradiso" a Milano, Vittorio sceglie di proteggere Matilde dall'ingiustizia e dalla prigione, emozionando profondamente Matilde e rafforzando il legame tra i due. La loro fuga lascia aperte molte strade.

Rai 1 ha deciso di trasmettere da lunedì 6 maggio le repliche della seconda stagione dell'amata serie, ma accanto al piacere di rivivere i fasti del passato, l'attenzione dei fan è proiettata al futuro, con l'immancabile domanda di rito: "Il Paradiso delle Signore" avrà una nona stagione? In verità la risposta affermativa è scontata: le riprese dovrebbero cominciare sul finire di maggio, con la trasmissione prevista per la stagione televisiva 2024/2025. Gli episodi, che copriranno l'arco narrativo dal 1965 al 1966, saranno trasmessi a partire dalla seconda settimana di settembre. Salvo variazioni, la data da cerchiare in rosso dovrebbe essere quella del 9 settembre.

Perchè, allora, si fa un gran parlare del futuro della serie? Ebbene, dopo le prime indiscrezioni è possibile ufficializzare la notizia che Alessandro Tersigni, interprete del personaggio centrale di Vittorio Conti, non farà parte della nona stagione. L'attore ha annunciato il suo addio (o arrivederci) durante un'intervista al programma "La Vita in Diretta" di Alberto Matano. Dopo otto stagioni nel ruolo di Vittorio Conti, l'attore ha espresso gratitudine per l'incredibile esperienza vissuta sul set e l'esigenza di fare altro, di dedicarsi maggiormente alla sua famiglia e ad altri progetti. Ricordiamo che tra l'ottobre e il novembre del 2023 abbiamo visto l'attore nel cast della serie tv "Cuori".

Vittorio e Matilde faranno almeno un'apparizione nel corso della nona stagione della serie? Quale sarà il futuro del negozio? Maria e Matteo torneranno da Parigi? Ci saranno new entry? Per rispondere a queste e ad altre domande bisognerà pazientare, ma di certo "Il Paradiso delle Signore" non mancherà di sorprendere.

