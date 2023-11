Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 13 al 17 novembre 2023

Matteo continua a cercare di recuperare i fondi per estinguere i suoi debiti, suscitando l'attenzione di Marcello, che sospetta qualcosa di losco. Matilde scopre che al Paradiso ci sono problemi con i riassortimenti della merce e suggerisce una soluzione. Vito fa una proposta significativa a Maria riguardo al loro futuro insieme. Leonardo Crespi si avvicina a Irene, suscitando i sospetti di Alfredo. Fiorenza si ritrova con Tancredi e gli chiede un grande favore.

Maria riflette sulla proposta di Vito, ancora indecisa sulla direzione da prendere, lui esplora l'opzione di acquistare un'attività a Milano, considerandola come alternativa all'Australia. Marcello nota che Matteo non indossa più l'orologio regalatogli da Adelaide. Leonardo incontra Vittorio, mentre Irene cerca di evitarlo. Tancredi e Umberto discutono degli affari della Gramini, e Flora percepisce una tensione. I Puglisi si riuniscono per discutere del futuro di Maria.

Quest'ultima comincia a pensare seriamente alla possibilità di trasferirsi in Australia. Nel frattempo, Mancino incontra incontra Maria e le chiede di salutare Matteo. Preoccupato, Matteo decide di confessare tutta la verità a Marcello, che non la prende benissimo. Durante un evento al Circolo, Tancredi vede Vittorio e Matilde in sintonia e perde il controllo.Nel frattempo Alfredo incrocia casualmente Leonardo, ma tra i due non sembra esserci grande simpatia. Poco dopo Crespi scopre che Irene lavora al Paradiso.

Tancredi cerca un confronto con Matilde dopo il brutto litigio con Vittorio; lei si scusa dunque con Conti per il comportamento impulsivo del marito. Dopo lo scontro con il fratello, Matteo decide di lasciare il Paradiso e presenta le dimissioni, ma Marcello cambia idea e lo convince a restare. Appreso dei problemi della Tessuti Colombo, Vito ha un'idea che potrebbe rivoluzionare il suo futuro con Maria.

Prima di cedere la Tessuti Colombo a Vito, Ezio e Gloria cercano il parere di Matilde. Nel frattempo, Tancredi tenta di corrompere la Gramini per mantenerla in silenzio riguardo alle sue richieste. Tuttavia, lei sembra avere altri piani e si presenta da Vittorio. Flora è stata eletta Presidentessa del Circolo, avendo la meglio su Fiorenza, e desidera che il suo legame con Umberto si consolidi con un matrimonio.