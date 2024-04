Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 15 al 19 aprile 2024

Tancredi confessa a Matilde del bacio tra Vittorio e Marta, provocando una reazione diretta da parte della Frigerio. Armando inizia a percepire un sentimento tra Clara e Alfredo, ma rimane sconcertato dalla proposta di Crespi a Irene. Marcello fa un rapido ritorno dalla Germania per soccorrere il fratello in prigione, mentre emergono nuovi dettagli sul ricatto di Umberto nei confronti della madre di Matteo. Salvatore invita Elvira a esibirsi al Caffè Amato, ma lei esita, soprattutto per l'opposizione di Tullio.

Matilde confida a Flora il tradimento di Vittorio. Tancredi, invece, trova varie scuse per essere sempre più vicino a Matilde. Alfredo e Irene litigano a causa di Crespi, e Alfredo decide di preparare Clara per l'estate. Maria è pronta ad affrontare suo padre e confessargli i suoi veri sentimenti per Matteo. Tullio vieta a Elvira di esibirsi al Caffè Amato, ma lei inizia a ribellarsi. Vittorio ha preso una decisione importante da comunicare a Marta.

Marcello riesce a visitare Matteo in prigione. Vito capisce i sentimenti di Maria per Matteo e le chiede spiegazioni. Marta incontra Matilde e le parla dell'ultimo incontro con Vittorio, per poi decidere di lasciare Milano per qualche giorno. Elvira inizia a ribellarsi alle imposizioni di Tullio. Matilde sospetta che Tancredi stia cercando di riconquistarla, mentre Vittorio soffre per la sua assenza.

Hofer scappa all'estero e il piano di Umberto procede senza intoppi. Ciro chiede a Vito di persuadere Maria a ripensare alle sue scelte. Elvira decide di esibirsi al Caffè Amato per aiutare Salvatore, ma l'arrivo di Tullio porta a una situazione imprevista. Clara riceve una proposta allettante per la sua carriera di ciclista, ma accettarla significherebbe dire addio ad Alfredo.

Quest'ultimo continua a discutere con Irene del loro futuro. Maria chiede aiuto a Silvana per avere un colloquio con Matteo in prigione. Durante una cena, Adelaide e Marcello ricevono una brutta notizia riguardante l'affare con Hofer. Salvatore affronta Tullio davanti a Elvira, che trova il coraggio di opporsi a lui, ma finisce anche per litigare con Salvo. Vittorio elabora un piano per riconquistare Matilde e chiede aiuto a Flora.