Leggiamo tutti gli avvenimenti più importanti della nuova settimana de "Il Paradiso delle Signore", la soap di Rai 1 in onda da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2024, a partire dalle 16.00. Umberto ha dichiarato guerra aperta a Marcello; Elvira si prepara all'importante cena con i suoceri; Leonardo Crespi invita una giovane e importante stilista alla Galleria Milano Moda, ma qualcosa va storto.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 15 al 19 gennaio 2024

Marcello è sconfortato dalla rottura con Adelaide, ma è consapevole e determinato ad andare avanti, con forza d'animo e progetti per il futuro. Maria e Matteo hanno un confronto chiarificatore, che permette a ciascuno di esprimere i propri sentimenti. Tancredi vuole un nuovo confronto con Vittorio, mentre Umberto cerca vendetta nei confronti di un personaggio. Elvira, nel frattempo è preoccupata per l'incontro che si terrà tra i suoi genitori e quelli di Tullio: venuto a conoscenza di questa notizia, Salvo ci rimane male. Marcello propone a Matteo di lavorare insieme ma, contemporaneamente, Umberto medita piani di vendetta nei confronti di entrambi. Vito coglie un'aria pensierosa in Maria, ma lei evita di affrontare l'argomento direttamente; la ragazza, però, quando si trova da sola di sera si abbandona alla tristezza: anche Matteo finisce con il preoccuparsi Tullio regala ad Elvira un abito da indossare in occasione dell'incontro con i suoceri. Leonardo Crespi suggerisce di accogliere la talentuosa stilista inglese Mary Quant insieme ai suoi abiti presso la Galleria Milano Moda, suscitando reazioni contrastanti da parte di Flora e Matilde. Leonardo discute dell'idea anche con Irene nel tentativo di impressionarla, mentre, quando Flora ne parla con Vittorio, quest'ultimo sembra colpito da qualcosa. Marcello comunica a Matteo che il loro affare è saltato: tra il Barbieri e Umberto è ormai guerra aperta. Vittorio cerca di persuadere Crespi ad invitare Mary Quant al Paradiso, ma quest'ultimo rimane impassibile fino a quando Irene non interviene.Vito chiede a Maria se desidera prendersi del tempo prima di acquistare la loro casa. Elvira condivide con Agata, Clara e Delia i dettagli della cena con i suoceri, mentre Salvo scopre che ha seguito il suo consiglio. Flora apprende da Marcello delle mosse di Umberto, realizzando che è stata ingannata. Cosa ha fatto cambiare idea a Mary Quant? La giovane stilista ha deciso che non andrà più alla Galleria Milano Moda. Flora confida a Marta le sue preoccupazioni riguardo al suo rapporto con Umberto. Matteo è convinto che Maria abbia rinunciato all'acquisto dell'appartamento con Vito a causa sua e la attende fuori dalla porta di casa: Concetta capisce che tra i due potrebbe esserci qualcosa. Quando, a causa di un piccolo infortunio, Delia è costretta a prendersi un giorno di riposo, Vittorio chiede a Irene di cercare un'altra Venere.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 15 al 19 gennaio)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda su Rai 1 da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2024 a partire dalle 16.00. Gli episodi della soap sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streamiing che on demand.

