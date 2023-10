Cosa accade nei nuovi episodi della soap italiana "Il Paradiso delle Signore", in in onda su Rai 1 da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2023. Rapporti tesi tra diversi personaggi: Flora palesa insofferenza e gelosia nei confronti di Umberto; Matilde e Tancredi tornano a dialogare, ma qualcosa va storto; Alfredo e Irene non trovano la giusta sintonia.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023

Umberto e Flora si apprestano a traslocare a Villa Guarnieri, anche se tra i due si respira un clima piuttosto teso. Il fatto che Marcello sia il designato tutore delle quote di Adelaide rende molto insofferente Umberto. Nel frattempo Matteo comincia la settimana di prova al Paradiso, mentre Irene si mostra insofferente nei confronti di Alfredo. La Galleria Moda Milano riceve una prestigiosa opportunità dal Console giapponese: una situazione che provoca un riavvicinamento tra Matilde e Tancredi.

Irene nota una certa affinità tra Maria e Matteo, mentre Flora palesa gelosia nei confronti delle attenzioni che Adelaide ha prestato a Umberto. Ma non è tutto, perché Flora deve fronteggiare anche la figura di Fiorenza Gramini, che le mette il bastone fra le ruote nelle sue attività al Circolo. Matteo pensa di lasciare il suo lavoro al Paradiso; ma sarà Maria a farlo ragionare.

Matteo confida anche a sua madre la positiva influenza che Maria Puglisi sta esercitando nella sua vita. Matilde conferma a Tancredi che Vittorio l'ha aiutata nella creazione dello slogan, fondamentale quando verrà sottoposto alla Camera di Commercio per l'importante collaborazione con il Giappone.

Mentre tra Alfredo e Irene continuano a esserci dei malintesi, fatti anche di gesti goffi da parte del ragazzo (l'acquisto sbagliato di una moto), Tancredi prende una importante decisione lavorativa senza prima consultare Matilde. Intanto Matteo viene fermato da un misterioso uomo che gli chiede del denaro, mentre Vittorio e Roberto hanno un problema alla fabbrica Colombo e chiedono aiuto a Ezio, che dovrebbe per l'occasione tornare a Milano.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 16 al 20 ottobre)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda su Rai 1 da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2023 a partire dalle 16.00. Gli episodi della soap italiana sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.