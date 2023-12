Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 18 al 22 dicembre 2023

Rosa ha difficoltà nella ricerca di lavoro, ma Armando le offre un'opportunità part-time al Paradiso; una notizia, questa ben accolta da Irene. Dopo la confesione di Tancredi, Adelaide si impegna a preservare la sua famiglia da uno scandalo. Marcello comprende che Adelaide non è pronta per un impegno serio con lui. Dopo un lungo periodo, Vittorio e Marta si trovano di nuovo faccia a faccia. Clara persuade Maria a consegnare la misteriosa lettera a Botteri, mentre Matteo chiede a Concetta di personalizzare il foulard che regalerà a sua madre.

Clara si propone di individuare l'autrice della lettera misteriosa per discutere di Botteri. Marcello, determinato a non lasciare che Adelaide gli sfugga, le prepara una sorpresa, mentre Rosa affronta il suo primo giorno di lavoro al Paradiso. Flora cerca di sondare l'impatto che il ritorno di Adelaide ha avuto su Umberto, ma quest'ultimo la rassicura. Nel frattempo, Maria compie un gesto gentile verso Matteo, mantenendo però l'anonimato. Marta elabora un piano per aiutare il cugino Tancredi a dimenticare Matilde; quest'ultima, in modo inaspettato, fa visita a Vittorio.

Mentre al Paradiso un bambino intraprendente desidera fare un regalo speciale alla sua mamma, procedono le varie vicende dei personaggi. Adelaide ha trascorso la notte fuori, suscitando fastidio in Umberto. Tancredi scopre sche Matilde è partita per il Giappone su suggerimento di Marta. Umberto chiede a Vittorio di mantenere distanza da Tancredi per evitare ulteriori tensioni.

Matteo vuole ricambiare il favore, facendo un regalo di Natale per Maria, ma lei non sa se accettarlo o meno. Marta non ha ancora il coraggio di parlare al padre della relazione che ha avuto in America, ma zia Adelaide la spinge a farlo. Salvo scopre che Elvira passerà le feste di Natale con la famiglia di Tullio. Finalmente si scopre chi è il misterioso bambino (e la relativa madre) che si aggira al Paradiso: per Botteri sarà una sorpresa.