Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 18 al 22 marzo 2024

Adelaide è contrariata sul silenzio di Marcello da quando è tornata a Milano ma lui, deluso dal mancato supporto di Vittorio per l'affare con Hofer, decide di consultare proprio la Contessa riguardo all'investimento. Matilde, ancora turbata dalla presenza di Marta, ha un breve scontro con lei. Le Veneri fanno emergere Rosa come candidata per la nuova collezione del Paradiso, mentre una scelta inaspettata viene avanzata per il modello da Botteri. In vista di una competizione di danza, Delia persuade Salvatore ad aprire le porte della Caffetteria per le prove di Elvira e Tullio.

Adelaide sorprende Marcello in atteggiamenti complici con Rosa e, gelosa, cerca di riconquistarlo, convocandolo per comunicargli una decisione sull'affare con Hofer. Maria, riflettendo sul bacio con Vito, inizia a percepire un cambiamento nei suoi sentimenti. Per allontanare Tullio da Elvira, Salvo rifiuta di sostenere il piano di Delia e Irene. Marta si imbatte in Rita, una ragazza della casa-famiglia, e si impegna a sostenerla, suscitando la curiosità di Vittorio.

Adelaide ammette di non essere pronta a vedere Marcello con un'altra donna; lui, nel frattempo, viene scelto come modello insieme a Rosa per presentare la nuova collezione Paradiso. Marta prende una decisione importante per aiutare Rita e il suo bambino. Tancredi confida a Umberto di non aver rinunciato a riconquistare Matilde. Matteo cerca di fermare Marcello sull'affare Hofer, ma è costretto a celare la verità; poi si confida con Maria.

Matteo chiede scusa a Maria per il bacio e promette di non disturbarla più. Durante la presentazione della nuova collezione Paradiso, Marcello e Rosa si distinguono come modelli, causando disagio ad Adelaide. Marta scopre informazioni importanti riguardo a sé stessa e Vittorio mentre cerca documenti per aiutare Rita. Il piano di Delia e Irene per allontanare Tullio da Elvira va avanti senza il consenso di Salvo.

Matteo confessa a Maria di avere dei problemi di cui non può parlare. Marcello dichiara a Rosa di aver dimenticato Adelaide, ma lei rimane scettica. Tullio non si presenta alla gara di ballo, ma Salvo decide di intervenire per aiutare Elvira. Vito rimane coinvolto in un incidente e Maria corre al suo fianco in ospedale. Adelaide intende parlare con il vescovo per risolvere i problemi burocratici di Marta, riguardanti l'annullamento del matrimonio con Vittorio.