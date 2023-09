L'ottava stagione della soap di casa nostra "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 con le nuove puntate dal 18 al 22 settembre, garantisce una gran quantità di colpi di scena: mentre Umberto indaga sul precario stato emotivo di Adelaide, Marcello e suo fratello Matteo sono alla ricerca di notizie inerenti alla storia della loro famiglia.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 18 al 22 settembre 2023

Quando Lucia Giorgi presenta di punto in bianco le sue dimissioni al Paradiso, Maria pensa che potrebbe essere sostituita da sua sorella Agata, consapevole del parere contrario del padre. Lucia viene assunta dalla Galleria Milano Moda come capocommessa, una decisione presa da Matilde, che non sapeva fosse precedentemente una Venere. Intanto Matteo è alla ricerca di Marcello, mentre quest'ultimo prova a consolare Adelaide, affranta per la lontananza di sua figlia.

Mentre Agata è molto combattuta se accettare o meno di diventare una Venere, Irene medita uno stratagemma per aiutarla. Mentre Vittorio studia una nuova e vincente linea uomo del Paradiso, Umberto capisce che Adelaide è giù di morale e inizia ad indagare sui motivi del suo stato d'animo. Salvatore è perplesso dell'operato di Ciro, ma Armando gli chiede pazienza, sottolineando che il lavoro al Gran Caffè Amato è appena all'inizio. Matteo si presenta a Maria e le dice di essere il fratello di Marcello.

Irene propone Alfredo come modello per la nuova copertina del Paradiso Market. Salvatore, che vuole farsi notare da Elvira, si candida a Vittorio per questa stesso ruolo. Preoccupato per Adelaide, Umberto decide di presentarsi a Villa Guarniei, ma viene cacciato via da Marcello. La Contessa vuole mantenere il massimo segreto sulla storia di Odile. Alla luce dell'arrivo di suo fratello Matteo, il Barbieri telefona alla sorella Angela per ricostruire il passato della sua famiglia.

Ciro sospetta di sua sorella Agata e scopre così che lavora al Paradiso. Alfredo e Salvatore si danno battaglia per aggiudicarsi la copertina della rivista, sotto lo sguardo perplesso di Vittorio e Roberto. Elvira dice a Salvatore di vederlo solo come amico. Adelaide vorrebbe reagire al dolore causatole dalla figlia, ma quando si presenta al Circolo per un evento, capisce che la sofferenza è ancora tanta.

Le foto scattate al Paradiso per la nuova copertina della rivista finiscono tra le mani di Matilde, che finirà con il dare un buon consiglio a Vittorio. Dopo essere stata scoperta da Ciro, Agata decide di non presentarsi a lavoro, ma accade puntuale un imprevisto. Matteo si reca in clinica dalla madre, che le racconta tutta la verità sulla loro famiglia. Umberto scopre che Odile è la figlia di Adelaide.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 18 al 22 settembre)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 settembre 2023 a partire dalle 16.00 su Rai 1. Gli episodi della soap opera sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.