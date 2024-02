Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 19 al 23 febbraio 2024

La donna scelta da Marcello, Rosa e Salvatore per Armando ha risposto alla loro lettera e desidera incontrare il ragazzo. Marta si appresta a organizzare nuovamente un servizio fotografico per le giovani mamme, mentre Matilde trova foto del vecchio servizio a casa di Vittorio. Maria ha deciso di condividere con Vito tutti i dettagli riguardanti la sua storia con Matteo. Alfredo è immerso nella ricerca di finanziamenti per il suo progetto imprenditoriale, mentre Irene viene a conoscenza del secondo lavoro di Clara.

Matteo e Silvana si trovano negli Stati Uniti per affari. Rosa escogita un piano per convincere Armando ad incontrare Alba, la misteriosa donna che lo corteggia, mentre Marcello trova un potenziale investitore interessato al suo business. Dopo aver ascoltato la confessione di Maria, Vito è visibilmente sconvolto e trova conforto nel confrontarsi con Alfredo, mentre Clara rimane sorpresa nell'apprendere della crisi tra l'amica e Vito.

Tom cerca di assistere Marta nell'organizzazione del servizio fotografico, ma è Vittorio a spronarla e a darle la carica necessaria. Crespi rinnova l'invito a Irene di collaborare insieme. Concetta, nel frattempo, decide di affrontare una conversazione importante con Vito e condivide con Maria, successivamente, i dettagli dell' incontro.

Marcello porta a termine il suo affare, suscitando l'invidia di Umberto. Prima dell'inizio del servizio fotografico, Marta ha un'intuizione che rivoluziona completamente il programma. Armando accetta di incontrare nuovamente Alba, anche se una scoperta inaspettata sulla donna potrebbe cambiare le carte in tavola. Matilde continua a provare fastidio per il rapporto tra Vittorio e Marta. Vito si trova a dover affrontare Maria per questioni di lavoro, riavvicinandosi a lei inevitabilmente.

Marta esprime la sua gratitudine a Vittorio e prende una decisione riguardo al suo rapporto con Tom. In gran segreto, Irene si rivolge a Crespi per ottenere finanziamenti per il progetto di Alfredo. Il giorno dell'intervento di Silvana genera apprensione generale. Maria nutre speranze di riconciliazione con Vito, che però continua a mantenere le distanze e alla fine prende una decisione definitiva riguardo al loro rapporto.