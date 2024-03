Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 2 al 5 aprile 2024

Marcello, tornato dalla Germania, rassicura Matteo riguardo all'affare con Hofer, dissipando ogni dubbio. Clara, dopo aver trionfato nella gara ciclistica, si trova ad affrontare una situazione difficile: il rischio di squalifica a causa del cambio non omologato montato sulla sua bicicletta da Alfredo, senza che lei ne fosse a conoscenza. Tancredi apre il suo cuore a Umberto, confessando il suo desiderio di riavvicinarsi a Matilde, determinato a fare tutto il possibile per riconquistarla. Maria prende una decisione importante riguardo al suo viaggio a Parigi per incontrare Defois, e Vito si offre di accompagnarla.

Clara riceve una notizia che potrebbe mettere seriamente a rischio la sua carriera ciclistica: Irene accusa allora Alfredo di aver contribuito involontariamente a questa situazione a causa della sua rivalità con Crespi. Tancredi ha in mente un piano per riconquistare Matilde. Umberto continua a screditare Marcello davanti ad Adelaide, attirando l'attenzione di Flora. Don Saverio percepisce che tra Marta e Vittorio ci sia ancora un sentimento e cerca di aiutarli a chiarirsi. Vito, nel frattempo, si impegna a ricucire il rapporto con Maria, ma si rende conto che non sarà un compito facile.

Alfredo, pentito per aver compromesso la carriera di Clara, cerca il suo perdono, ma Clara non è pronta a darglielo. Irene, quindi, suggerisce ad Alfredo di chiedere aiuto a Leonardo Crespi per risolvere la delicata situazione. Mentre Maria si prepara per la partenza a Parigi, Matteo le offre un affettuoso addio, ignaro di essere osservato da lontano da Malvezzi, che decide di riferire tutto a Umberto. Marcello viene casualmente messo a conoscenza di alcune informazioni da Flora, che gli causano disagio e malumore; un'animata discussione tra il Barbieri e Adelaide complica ulteriormente le cose. Marta e Vittorio si avvicinano sempre di più.

Matteo, preoccupato per Maria, decide di seguirla a Parigi, mentre Umberto, sospettoso, monitora la situazione da lontano.Vittorio, confuso riguardo ai suoi sentimenti per Marta, cerca conforto da Roberto. Quando Crespi comincia ad aiutare Clara, Alfredo si ritrova a ringraziarlo. Rosa riceve una visita inaspettata grazie all'aiuto dei suoi coinquilini. La settimana termina con un riavvicinamento tra Adelaide e Marcello.