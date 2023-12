Cosa accade nelle prime puntate del 2024 de "Il Paradiso delle Signore", la soap opera di casa nostra in onda su Rai 1 da martedì 2 a venerdì 5 gennaio, a partire dalle 16.00. Tancredi non vuole rassegnarsi all'addio di Matilde e decide di ingaggiare un investigatore privato per pedinarla.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 2 al 5 gennaio 2024

Vito, pervaso dall'emozione, partecipa con entusiasmo all'inaugurazione della fabbrica. Nel frattempo, Matteo vive un momento di angoscia e sospetto quando riceve una chiamata dalla clinica dove è ricoverata sua madre. Tancredi, irritato dal risalto mediatico sulla fine del suo matrimonio, si scontra nuovamente con Vittorio, manifestando il suo disappunto. Animato dall'incontro con Concetta, Gianlorenzo Botteri parla di una storia passata che gli ha procurato sofferenza: lei lo incita a non arrendersi di fronte alle avversità sentimentali. Adelaide fa la conoscenza di Rosa, mentre Silvana viene presentata alle Veneri e a Maria. Un incidente coinvolge Elvira e la vettura di suo padre subisce danni: un tempestivo intervento di Salvatore rende meno amaro l'episodio avverso. Nel frattempo, Concetta estende un invito a pranzo a Silvana, scatenando la curiosità di Vito che inizia a porre domande su Matteo a Maria. Quest'ultima confida a Irene il suo turbamento dopo l'incontro con Silvana, e l'amica cerca di confortarla. Tancredi, incapace di accettare la fine del matrimonio, assume un investigatore privato per sorvegliare Vittorio e Matilde. Elvira apprende che Tullio si trasferirà a Milano per starle vicino. Mentre Marcello chiede ad Adelaide di riconsiderare la loro relazione, Marta esprime il desiderio di ritornare in America. Salvatore è sconfortato all'idea dell'arrivo di Tullio a Milano, ma gli amici gli consigliano di perseguire il suo sogno di aprire un night per conquistare Elvira. Concetta, desiderosa di creare un ambiente amichevole, propone di invitare Matteo e Silvana a cena, suscitando l'opposizione di Maria che cerca di boicottare la situazione. Nel frattempo, Adelaide cerca sostegno in Umberto.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 2 al 5 gennaio 2024)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda su Rai 1 da martedì 2 a venerdì 5 gennaio 2024 a partire dalle 16.00. Gli episodi della soap sono visibili anche. in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

