Le nuove puntate della soap italiana "Il Paradiso delle Signore" vanno in in onda su Rai 1 da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre 2023. C'è grande attesa per l'inaugurazione della nuova linea maschile al Paradiso, mentre vanno avanti le storie di tanti personaggi: Matteo è determinato a interrompere i contatti con suo fratello Marcello; Umberto aiuta Adelaide, distrutta per la lontananza di sua figlia Odile; Salvo vorrebbe riconquistare Elvira.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 2 al 6 ottobre 2023

Mentre Marcello decide di aiutare il fratello, Salvo scopre che Tullio non è frutto della fantasia di Elvira: la sua esistenza lo getta nello sconforto. Vittorio confessa a Roberto di aver ricevuto il dossier sull’incendio al mobilificio Frigerio, ma non sa se usarlo o meno contro Tancredi. Umberto e Flora, intanto non riescono ancora a trovare punti d'incontro. Nel frattempo esce il numero di Paradiso Market con la foto di Vittorio in copertina.

Matilde è in attesa dei risultati medici inerenti alla gamba di Tancredi: riuscirà l'uomo a recuperare il pieno utilizzo dell'arto inferiore? Vittorio ha intanto deciso di non voler utilizzare il dossier contro di lui. Marcello invita Maria ad una cena in compagnia di Matteo; ma contemporaneamente quest'ultimo confida alla madre di voler interrompere qualsiasi rapporto con il fratello. Salvo chiede ad Alfredo di dargli sostegno: ha intenzione di scoprire che faccia abbia il fidanzato di Elvira. Intanto si diffonde la voce che il calciatore Gianni Riverà sarà l'ospite speciale per il lancio della collezione uomo del Paradiso.

Maria scopre che la madre di Matteo è gravemente malata; la Puglisi ha inoltre un incontro con la sorella e le confida tutti i problemi che sta avendo con Vito. Umberto vorrebbe aiutare Adelaide, affranta per i problemi che ha con la figlia: a sorpresa, anche Flora si offre di aiutarlo. Salvo medita un piano per riconquistare Elvira.

Adelaide spinge Marcello a riappacificarsi con Matteo. Quest'ultimo ha poi un incontro con Maria, ma il dialogo non si rivela essere ottimale. Dopo alcuni inconvenienti che hanno messo in discussione la sua partecipazione all'evento, RIvera giunge al Paradiso per l'inaugurazione della collezione maschile. L'arrivo di Tullio lascia le Veneri senza parole, soprattutto per la presenza della sua fidanzata. Umberto dà nuove speranze ad Adelaide circa l'ostilità di Odile nei confronti della contessa. Quando Matteo ribadisce la volontà di sparire dalla vita di Marcello, quest'ultimo gli mostra una lettera che potrebbe cambiare il quadro generale della loro storia.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 2 al 6 ottobre)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda su Rai 1 da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre 2023 a partire dalle 16.00. Gli episodi della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.