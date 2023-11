Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 20 al 24 novembre 2023

Marcello soffre il fatto di essere escluso dagli affari del Paradiso e chiede aiuto a Matteo per avere più informazioni a riguardo. Vito inizia a pianificare la sua nuova fabbrica, fiero di poter realizzare il progetto di Matilde e di suo padre. Intanto c’è grande entusiasmo per l’abito creato da Maria in vista del lancio della collezione natalizia. Tancredi si crede sicuro di poter risolvere la crisi con la moglie, ma non sa cosa sta per travolgerlo. Vittorio infatti, dopo essere stato rassicurato da Diletta sull’affidabilità del dossier Sant’Erasmo, decide di andare a parlare proprio con lui per dargli un out-out.

Maria vuole organizzare una sorpresa per Vito e le sue coinquiline decidono di lasciarle casa libera. Marcello chiede a Vittorio un maggior coinvolgimento negli affari del Paradiso: Conti gli offre una scrivania tutta sua, ma la fiducia dovrà guadagnarsela. Nel frattempo, Vito chiede un grosso aiuto a Matteo che, non potendo tirarsi indietro, decide di aprirsi con Marcello e di parlargli dei suoi sentimenti nei confronti di Maria. Tancredi rivela le sue colpe riguardo all’incendio al mobilificio Frigerio a Umberto, ma non è ancora pronto per dire tutto a Matilde e chiede altro tempo a Vittorio

Delia vuole convincere Agata a iscriversi a una scuola di disegno e prega anche Roberto di spronare la giovane venere a coltivare il suo talento. Finalmente Vittorio dà piena fiducia a Marcello e accoglie la sua proposta di seguire la parte economica di una campagna pubblicitaria del Paradiso. Umberto, però, è pronto a mettere i bastoni fra le ruote a Barbieri. Tancredi, intanto, ricatta Diletta affinché agisca su Vittorio, ma lei non sembra intenzionata a cedere; a quel punto Sant’Erasmo decide di affrontare Vittorio, lo scontro tra i due si fa duro e nella concitazione succede l’imprevedibile: Tancredi viene investito da un’auto.

Tancredi è ricoverato in ospedale, privo di conoscenza; Vittorio è molto scosso per quanto è avvenuto. Roberto prova a convincere Agata a iscriversi a una scuola serale di disegno. Matteo riesce a salvare l’affare che Marcello aveva concluso per la campagna pubblicitaria del Paradiso e che Umberto stava per soffiargli. Nel frattempo Matteo assicura a Maria di essere pronto a lasciare l’incarico che gli ha dato Vito, qualora la mettesse in imbarazzo. Intanto le condizioni di Tancredi, inaspettatamente migliorano.

Clara scopre che Alfredo ha un secondo lavoro e lui le chiede di mantenere il segreto con Irene. Agata parla al padre del corso di disegno, ma Ciro non le dà il suo benestare. Matteo e Marcello fanno squadra e insieme riescono a non darla vinta a Umberto. Per la prima volta Matteo si apre del tutto con Marcello e gli rivela i motivi per cui ha contratto i debiti con gli strozzini. Proprio quando Vittorio assicura Tancredi di non intromettersi più tra lui e la moglie, Sant’Erasmo fa un gesto inaspettato destinato a cambiare le sorti della sua storia con Matilde.