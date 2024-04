Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 22 al 26 aprile 2024

Elvira trova una nuova prospettiva di vita quando si riappacifica con Salvo e riceve un inaspettato anello di fidanzamento da Tullio, ma le sue reazioni sorprendono tutti. Le accuse contro Matteo vengono ritirate, permettendogli di uscire di prigione e riabbracciare finalmente Maria; le propone dunque di partire insieme per Parigi, ma il loro futuro è messo alla prova da un'imprevista complicazione. Tancredi si prepara a dichiararsi a Matilde, solo per trovarsi di fronte a una sconcertante sorpresa. Marcello prende una decisione drastica riguardo alla sua posizione nel patrimonio di Adelaide.

Elvira lotta con il padre per la sua indipendenza, mentre Matteo e Maria affrontano l'opposizione di Ciro al loro progetto di partire insieme. Marcello, dopo aver comunicato a Vittorio di non voler più gestire le quote di Adelaide, si trova coinvolto in un intrigo legato alla famiglia Guarnieri. Il Barbieri, sospettoso delle intenzioni di Umberto, cerca il sostegno di Flora per smascherarlo. Vittorio e Matilde iniziano a cercare una casa per il loro futuro insieme, mentre Marta fa un gesto di riconciliazione proprio con Matilde.

Sostenuta da Salvo, Elvira si trasferisce temporaneamente a casa delle ragazze, cercando di risolvere i contrasti con suo padre. Umberto si offre di gestire il patrimonio di Adelaide, suscitando le crescenti perplessità di Flora nei confronti del suo comportamento. Vittorio e Matilde continuano a cercare la loro casa ideale. Dopo un confronto con Flora, Marcello sospetta che Umberto possa essere coinvolto nella truffa in cui è stato implicato.

Ciro accetta finalmente le scelte di Maria, mentre Vito reagisce alla notizia del fidanzamento tra la ragazza e Matteo con una decisione definitiva. Elvira si trova di nuovo in conflitto con il padre, mentre Salvatore trova il coraggio di dichiararsi a lei: ma il loro futuro è ancora incerto. Con l'aiuto di Flora, Marcello si impegna a scoprire la verità su Umberto e trova una prova cruciale. Matilde comunica a Tancredi la sua decisione di vivere con Vittorio, scatenando in lui una vendetta silenziosa.