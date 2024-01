Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2024

Umberto è determinato a dividere Matteo da suo fratello Marcello e, messe le mani, grazie ad un investigatore, su un dossier, fa una proposta al giovane. Marta fa la conoscenza di Cinzia, una ragazza madre. Rosa inizia, al Paradiso, il suo lavoro come venere. Al Paradiso si attende l'arrivo della talentuosa stilista britannica Mary Quant.

Concetta, nel frattempo, indaga sul rapporto tra Maria e Matteo: per ricevere utili informazioni si rivolge a Irene. Poco più tardi Maria confessa alla madre di provare qualcosa per il giovane. Quando Matteo comunica a Marcello di aver ricevuto una offerta di lavoro da Umberto, il nervosismo aumenta. Nel frattempo al Paradiso fa il suo ingresso la minigonna.

Venere da pochi giorni, Rosa risolve un problema circa l'imminente sfilata in minigonna. Matteo non sa se accettare la proposta di Umberto, mentre Armando suggerisce a Marcello di essere comprensivo con il fratello. Alfredo si infastidisce per un incontro di lavoro tra Leonardo e Irene. Tancredi decide, a sorpresa, di aiutare Cinzia, la ragazza madre bisognosa.

Mary Quant arriva al Paradiso in occasione della sfilata in minigonna. Rosa indossa l'abito in questione e Marcello ne rimane molto colpito. Matteo comunica a Concetta i sentimenti che nutre nei confronti di Maria; la donna ne parla dunque con Silvana, madre della giovane. Pur di averlo dalla sua parte, Umberto ricatta Matteo.

Marta si sta legando sempre di più a Cinzia e alla piccola, tanto che le viene in mente un'idea per offrire loro un aiuto. Concetta condivide con Maria i dettagli dell'incontro avvenuto con Silvana, mentre Silvana, desiderosa di parlare con Matteo, si scontra con la sua esitazione e decide di rivolgersi a Marcello, sperando che possa intervenire in aiuto al fratello. La proposta di Elvira, Delia e Agata trova il favore di Salvatore, che decide di organizzare una serata speciale in caffetteria a tema "minigonna", coinvolgendo tutte le Veneri e non solo.