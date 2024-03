Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 25 al 29 marzo 2024

Al Paradiso ci si prepara per la settimana di Pasqua. Alfredo cerca di convincere Clara a montare il suo cambio sulla bicicletta della ragazza, in vista della prossima gara; ma lei è scettica dato che il cambio non è stato approvato per le competizioni ufficiali. Vito e Maria hanno deciso di darsi una seconda possibilità, ma lei è ancora attratta da Matteo e, in più, ha ricevuto una proposta di incontro da parte di Defois a Parigi. Marta e Vittorio cercano di annullare il loro matrimonio, ma lei sembra non essere molto entusiasta dell'idea di affrontare questa situazione.

Roberto chiede a Rosa di scrivere un articolo sulle donne per il prossimo numero del Paradiso Market, sperando di ottenere un'intervista esclusiva da Adelaide. Irene e Clara sostengono Maria riguardo alla proposta di Parigi, mentre Salvatore vede affievolirsi le sue speranze di riconquistare Elvira, che inizia a confrontarsi con problemi nella sua relazione con Tullio.

Rosa si fa coraggio e intervista Adelaide, dimostrando di poter tenerle testa nonostante i tentativi della Contessa di sminuirla. Maria trova il coraggio di confessare a Vito i suoi veri sentimenti riguardo alla proposta di Defois. Vittorio decide di non dire tutta la verità a Matilde riguardo al suo rapporto con Marta.

Matteo riceve notizie positive sulla salute di sua madre e Maria confessa a Irene che i suoi sentimenti per Vito sono cambiati profondamente. Le bozze dei contratti da parte di Hofer arrivano, portando Marcello a considerare un viaggio in Germania per verificare di persona la situazione; Umberto, tuttavia, deve correre ai ripari. Leonardo Crespi e Alfredo si ritrovano a confrontarsi non solo sul piano sentimentale, ma anche su quello sportivo.

Salvatore consegna alle Veneri le uova di cioccolato per Pasqua. Crespi continua a corteggiare Irene, suscitando l'indispettito interesse di Alfredo. Umberto è preoccupato che il suo piano possa essere compromesso e tallona Matteo. Quest'ultimo, su suggerimento di Salvatore, organizza un rinfresco in Caffetteria per dare il benvenuto a sua madre Silvana e, preso dall'emozione, si dichiara a Maria.