Nuova settimana in compagnia de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 dal 25 al 29 settembre 2023. Umberto confida a Flora alcuni segreti riguardanti Adelaide: in breve tempo le voci si diffondono. Marcello continua a indagare sui segreti della propria famiglia e fa una scoperta sul fratello Matteo.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 25 al 29 settembre 2023

Al Paradiso si ripresenta Diletta D'Ambrosio, pronta a tornare alla carica su Vittorio; quest'ultimo ha nel frattempo accolto i suggerimenti di Matilde sulla copertina di Paradiso Market. Elvira evita la corte di Salvatore, mentre Maria non accetta di buon grado un regalo da parte di Vito. Adelaide è preoccupata dagli atteggiamenti di Umberto e teme che lui possa usare la sua confessione contro di lei.

Matilde nota che Vittorio e Diletta hanno un buon feeling. Quest'ultima incontra Tancredi e lui le rivolge un avvertimento riguardante un suo collega giornalista. Alfredo organizza un’uscita di gruppo con l'intenzione di far riavvicinare Salvo a Elvira. Marcello si mostra sempre più nervoso per gli incontri tra Umberto e Adelaide; suo fratello Matteo continua invece ad affrontare i problemi che ha con sua madre.

Maria e Matteo hanno un nuovo incontro e Agata capisce che qualcosa turba la sorella. Diletta vuole capire se tra Vittorio e Matilde c'è qualcosa. Salvatore vuole a tutti i costi riconquistare Elvira. Mentre Adelaide ha intenzione di riprendere il suo posto in società, Flora utilizza delle confidenze a lei riferite da Umberto per spettegolare con la Gramini della Contessa.

Umberto è furioso con Flora, incapace di frenare la lingua. Marcello persiste nei suoi sospetti su Matteo: seguendo il consiglio di sua sorella Angela, cerca indizi su di lui e in una vecchia scatola contenente ricordi di famiglia trova qualcosa di particolare. Salvo crede che Elvira non abbia realmente un altro fidanzato, ma Alfredo gli consiglia di lasciar perdere queste inutili teorie. Vittorio e Matilde preparano un discorso per un premio che hanno vinto insieme.

Tullio, il fidanzato di Elvira, non esiste? Anche Irene comincia ad avere dei dubbi in proposito: Salvo fa un'inaspettata scoperta. Adelaide e Umberto tornano a dialogare, mentre Diletta consegna a Vittorio un dossier che attacca Tancredi di Sant’Erasmo. Letta la lettera di Silvana, la madre di Matteo, Marcello vorrebbe ritrovare il ragazzo e chiede aiuto a Maria per reperire il suo indirizzo.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 25 al 29 settembre)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda su Rai 1 da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2023 a partire dalle 16.00. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.