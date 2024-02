Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 26 febbraio al 1 marzo 2024

Marta comunica a Vittorio e Matilde la fine della relazione con Tom, suscitando l'insofferenza proprio di Matilde. Alfredo cerca il sostegno di Marcello per finanziare il suo progetto imprenditoriale, mentre Leonardo Crespi propone una nuova sinergia lavorativa a Irene. Vito confida ad Alfredo il dolore per la fine definitiva della relazione con Maria. Nel frattempo, Ciro viene a conoscenza del fallimento del matrimonio della figlia. Delia si sente triste all'idea di festeggiare il compleanno senza la famiglia, ma Rosa ha un'idea per renderle la giornata speciale.

Matilde propone un aiuto a Vittorio per sostenere Marta nel suo piano imprenditoriale. Marcello è indeciso se appoggiare Alfredo nel suo progetto, mentre Umberto continua a tramare contro il Barbieri. Anche Irene è combattuta riguardo alla proposta di Crespi e non riesce a essere sincera con il suo compagno. Marta comprende i reali sentimenti che nutre per Vittorio. Ciro affronta sia Concetta che Maria riguardo alla situazione con Vito.

Irene si ritrova a incontrare Crespi senza il consenso di Alfredo, e tra loro scatta una scintilla. Umberto è contattato da Hofer per un incontro a Milano. Alfredo esprime la sua gratitudine a Clara per aver sempre creduto in lui. Ciro è in disaccordo con Concetta per il suo supporto a Maria, scatenando una discussione che porta la donna a prendere una decisione radicale.

Mentre alla Caffetteria si prepara una festa a sorpresa per Delia, si avvicina il giorno dell'asta di beneficenza e Marta è agitata; ma Vittorio e Matilde le danno sostegno. In casa Puglisi, il clima è teso, con Ciro e Concetta irremovibili nelle loro posizioni. Irene continua a mentire ad Alfredo riguardo al suo incontro con Crespi.

Umberto si accorda con Hofer per il suo piano contro Marcello. Per allontanarsi da Vittorio, Marta valuta di raggiungere Adelaide a Ginevra. Marcello viene a sapere dell'annullamento del matrimonio tra Maria e Vito, causato dal fratello. Il ritorno di Matteo dall'America coincide con la scoperta della separazione tra Maria e Vito. Ciro, dopo l'ennesima discussione con Concetta, affronta un evento inaspettato. Alfredo fa una scoperta sconvolgente e prende una decisione sul suo futuro con Irene.