Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 27 novembre al 1° dicembre 2023

Mentre i progetti artistici di Agata vengono ostacolati dai genitori, sono così contrari a una possibile carriera artistica di Agata. Le veneri scoprono che è stato indetto un concorso per la miglior commessa di Milano, Irene pensa di partecipare al concorso come miglior commessa di Milano, scoprendo che anche Lucia Giorgi della Galleria Milano Moda sarebbe della competizione. Matilde è in procinto di ufficializzare la sua decisione su Tancredi. Umberto incontra Vittorio per chiedergli una cosa molto importante.di grande importanza.

Irene si prepara a sostenere le prove del concorso per la miglior commessa di Milano. Agata parla con Roberto del concorso di disegno al quale vuole partecipare; e anche Irene si appresta a partecipare alla sua competizione, quella per la migliore commessa della città. Tancredi vuole lasciare l’ospedale, nonostante la contrarietà del medico. Vito chiede a Matteo di sostituirlo per aiutare Maria: a malincuore, lui accetta.

Roberto vuole convincere Ciro a dare la sua benedizione alla figlia per il concorso di disegno al quale la ragazza vuole partecipare. Quando Matteo sta per accompagnare Maria fuori città, qualcuno rivela alla ragazza i sentimenti che Matteo nutre nei suoi riguardi. Tancredi chiede il perdono di Matilde, ma lei si rifiuta di concederlo e decide di lasciare la dimora.

Armando viene a sapere che Matteo prova qualcosa per Maria. Alfredo e le veneri incitano Irene a non mollare il concorso per l'elezione della miglior commessa di Milano, dopo alcune perplessità della ragazza. Tancredi si appresta a fare visita a Vittorio per capire se stia ospitando o meno Matilde

Irene scopre che Leonardo Crespi fa parte della commissione per eleggere la miglior commessa della città. Ciro comprende che Agata ha un vero e grande talento per il disegno e prende una importante decisione in merito ai progetti della giovane. Matilde fa il suo ritorno in villa, ma riceve una brutta notizia: viene a sapere che Vittorio era a conoscenza da molto tempo del suo coinvolgimento nell’incendio al mobilificio.