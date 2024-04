Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 29 al 3 maggio 2024

Mentre Vittorio e Matilde stanno facendo progetti per il loro avvenire, Tancredi sta tramando la sua vendetta. Roberto e Vittorio hanno delegato ad Agata un incarico di vitale importanza per il prossimo numero del Paradiso Market. Adelaide ha deciso a chi assegnare la responsabilità del suo patrimonio. Flora ha acquisito delle prove che possono assistere Marcello nella denuncia di Umberto. Irene ha preso una determinazione circa la proposta di Crespi.



Adelaide sta per nominare Umberto custode del suo patrimonio personale, ma un evento inaspettato muta il corso degli eventi. Alfredo prende una risoluzione decisa riguardo alla sua storia con Irene. Maria è sul punto di partire per Parigi, cedendo designando Gianlorenzo Botteri come successore. Flora prende una pausa dalla sua relazione con Umberto. Tancredi pianifica minuziosamente i suoi piani di vendetta

Proprio mentre è sul punto di mettere le malefatte di Umberto in evidenza, al cospetto della famiglia, Adelaide viene colta da esitazioni. Maria e Matteo partono per Parigi e salutano con grande emozione i loro cari. Vittorio riceve la visita del commissario Maresca, incaricato di arrestare Matilde. Irene ha un appuntamento con Crespi, concordando di incontrarsi in Inghilterra durante l'estate. Clara incita Alfredo a mantenere i nervi saldi.

Flora ha fatto una scelta rilevante riguardo a Umberto e al suo destino. Elvira e Salvo sono più innamorati che mai, e lei non intende più nascondere la loro relazione ai genitori. Vittorio convoca Roberto e Marcello per discutere di una questione cruciale. Matilde si presenta al Paradiso per incontrare Vittorio, ma in quel preciso istante arriva il commissario Maresca per metterla in custodia.