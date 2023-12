Scopriamo cosa accade nelle nuove puntate de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre 2023. Vittorio dichiara il suo amore a Matilde, ma la donna sembra non volerne sapere, nè di lui nè di Tancredi. Vito è in procinto di fare una proposta di matrimonio a Maria. Venerdì 8 dicembre "Il Paradiso delle signore" non andrà in onda.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 4 al 7 dicembre 2023

Matilde è nei pensieri sia di Tancredi che di Vittorio: il primo vuole riconquistarla, il secondo è sconfortato dagli ultimi avvenimenti; ma l'orgogliosa donna non intende dialogare con nessuno dei due. Vito parla con Ciro della proposta di matrimonio che intende fare a Maria. Agata si appresta a frequentare le lezioni di disegno.Alfredo è sempre più convinto che Crespi sia interessato a Irene. Quest'ultima riceve intanto una interessante proposta di lavoro da parte di Flora. Agata chiede a Concetta delle spiegazioni in merito a quanto le è stato rivelato da Roberto, specificamente riguardo alle reali motivazioni che hanno portato i Puglisi a opporsi alla sua partecipazione al corso di disegno. Umberto esorta Flora a cercare di persuadere Matilde a riconsiderare la sua decisione. Marcello conosce con una ragazza con la quale litiga a causa di un piccolo motivo. Quando il Barbieri incontra per la seconda volta questa misteriosa ragazza, Salvo crede di aver capito chi possa essere. Quando Umberto chiede l'aiuto di Flora per portare Matilde dalla sua parte, in cambio riceve un secco rifiuto. Vito chiede aiuto allo staff del Paradiso per avanzare la proposta di matrimonio a Maria. Vittorio invia a Matilde un regalo e le manifesta i suoi sentimenti, ma, nel frattempo, lei ha preso una decisione di enorme rilevanza, capace di modificare il corso degli eventi. Irene viene a sapere che dietro alla proposta lavorativa di Flora si nasconde qualcuno. Nonostante sia consapevole di contrastare i suoi sentimenti, Matteo, venuto a conoscenza dell'intenzione di Vito di fare la proposta a Maria, decide, di offrire il suo aiuto. Matteo fa una scoperta riguardante Rosa e non sa se confessare la cosa ad Armando. Matilde rivela a Flora il suo piano di partire per il Giappone, pregandola di mantenere il silenzio riguardo a questa decisione. Tuttavia, Flora decide di condividere queste informazioni con Vittorio, il quale decide di intraprendere un'azione che porterà a un evento inaspettato.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 4 al 7 dicembre)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda su Rai 1 da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre 2023 a partire dalle 16.00. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV