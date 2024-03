Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 4 all' 8 marzo 2024

Al Paradiso, Vittorio, come di consueto, si prepara a organizzare qualcosa di speciale per l'8 marzo e coinvolge le Veneri nella pianificazione della ricorrenza. Dimesso dall'ospedale dopo il ricovero per un improvviso malessere, Ciro finalmente torna a casa, ma scopre che le difficoltà familiari sono ben lungi dall'essere risolte. Umberto continua la sua strategia contro Marcello, cercando aiuto da Bastian Hofer, un imprenditore tedesco, e condivide i dettagli del suo piano con Matteo. Irene cerca di avvicinarsi ad Alfredo, ma senza ottenere i risultati sperati.

Al Paradiso le Veneri propongono di invitare il maestro Manzi per parlare della dispersione scolastica femminile in occasione dell'8 marzo. Maria incontra Matteo dopo il suo ritorno e cerca di riavvicinarsi anche al padre, ma Ciro, pur iniziando a fare progressi nel riavvicinamento a Concetta, non è ancora pronto a perdonare Maria. Quest'ultima viene sostenuta da Vittorio.Irene riceve un consiglio da Clara su come avvicinarsi ad Alfredo.

Nonostante le tensioni, le iniziative al Paradiso procedono. Tancredi offre il suo aiuto a Marta nell'organizzazione della casa-famiglia e riceve un sostegno inaspettato. Matteo decide di confrontarsi direttamente con Vito e riesce a fissare un incontro con lui. Maria sceglie di non parlare al padre dell'alterco tra Matteo e Vito, mentre Marcello decide di spiegare la situazione a Vittorio.

Ciro decide di affrontare Maria dopo essersi ripreso dal suo malore. Marcello fa la conoscenza di Hofer per discutere di affari, ma Vittorio si mostra indeciso riguardo a questa collaborazione. Intanto, Irene e Alfredo riescono finalmente ad avere un confronto sereno.

Al Paradiso, si celebra l'8 marzo con il maestro Manzi, il quale tiene un discorso sull'importanza dell'istruzione femminile. Ciro propone di organizzare una cena per la Festa della Donna. Alfredo pianifica di installare un nuovo cambio sulla bici di Clara per la sua prossima gara. La madre di Tullio, la signora Giuditta, arriva al Paradiso e mette in discussione Elvira, sotto gli occhi di Salvatore. Mentre Marcello è determinato nei suoi propositi, Vittorio esprime le sue perplessità riguardo all'affare con Hofer, spingendo Umberto a chiedere a Matteo di agire con maggiore convinzione.