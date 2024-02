Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 5 al 9 febbraio 2024

La tensione nella vita di Matilde aumenta quando scopre che Vittorio e Marta stanno collaborando al progetto della casa-famiglia. Marta, invece, si trova nel mezzo di un vortice emotivo quando riceve una chiamata da Tom, che desidera riavvicinarsi e recuperare il loro rapporto passato: lei ne parla proprio con il suo ex marito. Quando la situazione di Silvana peggiora rapidamente, Salvatore decide di organizzare una riffa presso la Caffetteria locale, offrendo come premio due biglietti per il Festival di Sanremo, nella speranza di raccogliere fondi per aiutare la donna.

Rosa rimane profondamente colpita dall'animo nobile di Marcello e tra di loro si sviluppa un legame sempre più stretto e profondo. Nel frattempo, Umberto Guarnieri cerca di porre fine alle tensioni con Flora dopo le recenti discussioni avute, mentre Vittorio si impegna nell'organizzazione di una raccolta firme per sostenere la causa della casa-famiglia, che mira a raccogliere fondi e supporto per il progetto. Marta è visibilmente agitata dopo una conversazione con Tom, durante la quale l'uomo ha fatto una confessione inaspettata che ha scosso profondamente la sua serenità e la sua stabilità emotiva. Adelaide è costretta ad affrontare una difficile realtà finanziaria e non può permettersi di finanziare l'operazione di Silvana: Marcello si trova a comunicare la brutta notizia a Matteo.

Tom, mantenendo la promessa fatta a Marta, decide di fare un tentativo per recuperare il loro rapporto e fa un'improvvisa comparsa a villa Guarnieri, causando non poco scompiglio nell'ambiente già teso. Rosa si trova a fronteggiare la decisione di lasciare la casa di Marcello, sentendo il bisogno di prendere una nuova direzione nella sua vita, mentre nell'aria sembra esserci un palpabile sentimento di amore e intesa crescente tra Agata e Roberto. Quando la gelosia di Matilde nei confronti di Vittorio raggiunge livelli insopportabili, l'uomo riflettere sul futuro della loro relazione, cercando di capire come gestire una situazione così difficile. Matteo, consapevole della necessità di comunicare alla madre, Silvana, la sua reale condizione di salute, si rivolge a Concetta chiedendo aiuto. Umberto decide di utilizzare tali informazioni come strumento per ricattare Matteo.

Matteo si trova così in uno stato di profonda turbamento, mentre Matilde sembra aver trovato la forza di perdonare Vittorio, arrivando alla conclusione che tra lui e l'ex moglie non vi sia alcun riacceso interesse amoroso. Si avvicina, nel frattempo, il momento di affrontare coloro che si oppongono al progetto della casa-famiglia. Marta vive una svolta inaspettata nel suo rapporto con Tom. Ciro nota dei comportamenti strani nella figlia Maria e si rivolge alla moglie in cerca di spiegazioni.

Marta e Tancredi sperimentano un piccolo riavvicinamento nella loro relazione. Marcello affronta Rosa in un confronto sincero sulle ragioni che l'hanno spinta a lasciare la sua casa. Mentre Maria cerca di riallacciare i rapporti trascurati organizzando una cena per Vito, Agata si mette alla ricerca di segnali e indizi su Roberto, sperando di capire se c'è un interesse reciproco tra di loro o se si tratta solo di una sua percezione. Nel frattempo, Matteo prende una decisione importante e la comunica a Umberto in un momento cruciale. Marta riceve una proposta da Tom che potrebbe avere un impatto significativo sulla sua vita.