Scopriamo quali sono i passaggi salienti delle nuove puntate de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 6 a venerdì 10 novembre 2023. La narrazione è dominata dalle nuove nozze tra Ezio e Gloria ma, dalla vendita della Tessuti Colombo al ritorno di Vito in città, non mancheranno altri importanti momenti.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 6 al 10 novembre 2023

Alfredo ha degli strani comportamenti: Armando prova invano a capire cosa gli sia accaduto. Tancredi è determinato ad allontanare Vittorio da Matilde e decide di voler rilevare la Tessuti Colombo mediante un prestanome: troverà presto il supporto di Umberto. Ezio si prepara ad un gesto plateale per dimostrare i suoi sentimenti a Gloria. Agata è sempre più attratta da Roberto. Irene impedisce a Matteo di parlare con Maria: il giovane continua a ricevere minacce da Renato Mancino, che tira in ballo anche Maria pur di ricattarlo.

Le cose tra Ezio e Gloria vanno talmente bene che decidono di risposarsi, e chiedono a Vittorio e a Matilde di fare da testimoni. Matteo chiede a Maria il perché di alcuni comportamenti freddi: a rendere più complessa la presa di posizione della ragazza, arriva il ritorno di Vito dall'Australia. Irene incontra intanto il fascinoso Lorenzo Crespi, mentre Alfredo ha intenzione di organizzare per lei una bella serata. Umberto pensa al marito della Gramini per acquistare la Tessuti Colombo: Tancredi incontra Fiorenza. Marcello confessa a Salvo che l'assenza di Adelaide pesa molto.

I Puglisi festeggiano il ritorno di Vito e sperano che il giovane uomo possa presto sposarsi con Maria. La situazione provoca lo sconforto di Matteo. Flora si rammarica di non essere sposata con Umberto, ma lui sembra non curarsene granché. Alfredo confessa ad Armando i motivi della sua stanchezza e sbadataggine. Tancredi illustra i suoi piani alla Gramini, mentre lei avanza la sua offerta ai Colombo.

Ezio e Gloria comunicano a Vittorio la validità dell'offerta della Gramini per rilevare la Tessuti Colombo. Matilde sa di non poter ostacolare l'acquisto, ma è comunque molto delusa: non sa che la posizione di Tancredi è radicalmente diversa dalla sua. Vito ha molti dubbi sulle eventuali sue nozze con Maria. Flora vuole candidarsi come presidentessa del Circolo. Irene è contenta per la cena organizzata da Alfredo per lei, ma non resiste al fascino di Leonardo Crespi.

Prima della cerimonia di nozze, Ezio e Gloria comunicano a Vittorio la loro decisione per le sorti della Tessuti Colombo. un’importante decisione sul futuro della Tessuti Colombo. Marcello racconta a Salvatore e Armando come è andata in Svizzera con Adelaide. Vito è molto incerto del suo futuro con Maria. Terminata la cerimonia di nozze di Ezio e Gloria, Vittorio ripensa ai momenti belli trascorsi in compagnia di Matilde.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (le anticipazioni dal 6 al 10 novembre)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda su Rai 1 da lunedì 6 a venerdì 10 novembre 2023 a partire dalle 16.00. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.