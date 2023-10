Leggiamo le trame dei nuovi episodi della soap "Il Paradiso delle Signore", in in onda su Rai 1 da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre 2023. A sorpresa, Umberto e Flora riescono ad aiutare Adelaide: Odile è disposta a parlare con la madre: la Contessa prenderà una decisione sorprendente. Marcello prova intanto Matteo a trovare un lavoro.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 9 al 13 ottobre 2023

Grazie all’intervento di Flora, Odile ha accettato di vedere di Adelaide: quest’ultima è entusiasta e si prepara a partire per Ginevra. Marcello riconosce i meriti di Umberto in questa faccenda. Vittorio e Roberto sono costretti a intervenire quando si presentano irregolarità nella contabilità del Paradiso. Salvo ha visto il volto del fidanzato di Elvira e si convince che è dura confrontarsi con lui.

Al Paradiso si presenta un misterioso cliente che Delia evita di servire. Il giorno successivo la ragazza spiega a Clara i motivi che si nascondono dietro al suo comportamento. Un episodio inaspettato tra Adelaide e Flora fa prendere alla Contessa una decisione inaspettata inerente a Villa Guarnieri; Adelaide, inoltre, comunica a Marcello che si trasferirà a Ginevra per un periodo lungo. Quest’ultimo viene inoltre a sapere da Salvo che Matteo è in cerca di un lavoro. Vittorio comunica a Milano che Vito continuerà a stare fuori Milano per un bel po’ di tempo.

Ciro inizia a indagare perché sospetta ci siano seri problemi tra Maria e Vito. Vittorio deve invece trovare un nuovo contabile per il Paradiso. Marcello offre un lavoro a Matteo come suo braccio destro, ma la proposta viene seccamente rifiutata; come non bastasse Marcello deve prepararsi ad apprendere una decisione complicata presa da Adelaide nei confronti.

Quando Marcello viene a sapere che Vittorio cerca un nuovo contabile, pensa di fare il nome di suo fratello Matteo. Flora decide di accettare la proposta di Adelaide: si trasferirà a Villa Guarnieri insieme a Umberto. Elvira invita Irene a un’uscita a quattro, ma Alfredo si sente in difficoltà a parlarne a Salvatore (che però viene ugualmente a saperlo).

Adelaide comunica a Vittorio che ha intenzione di nominare una persona di fiducia capace di occuparsi delle sue quote del Paradiso. Il colloquio di Matteo come contabile va molto bene e si appresta adesso ad affrontare un periodo di prova. Alfredo si scusa con Salvatore per non avergli parlato dell’uscita con Elvira, Irene e Tullio. Salvo capisce di provare ancora qualcosa per Elvira. Adelaide è pronta per un annuncio importante e convoca Umberto, Flora, Marcello, Tancredi e Matilde

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 9 al 13 ottobre)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda su Rai 1 da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre 2023 a partire dalle 16.00. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.