Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dall’11 al 15 dicembre 2023

Matilde è molto coinvolta nella sua storia con Vittorio e, per il momento, si gode il presente, rimandando i progetti futuri. Rosa è alla ricerca di una nuova occupazione, e Armando, manifestando una crescente preoccupazione, si rivolge a Don Saverio per chiedere supporto. Matteo è molto nervoso a causa del rapporto tra Maria e Vito, che sembra andare a gonfie vele. Nel frattempo, l'arrivo di una persona inaspettata a villa Guarnieri è annunciato tramite un telegramma.

Matilde desidera consultare il suo avvocato per valutare la possibilità di annullare il suo matrimonio. Tancredi sospetta che Flora stia nascondendo una lettera e, deciso a scoprire la verità, inizia un'indagine che porta a una scoperta imprevista. Irene accantona il suo rapporto con Alfredo ed è molto presa dall'organizzazione di una nuova festa al circolo. Rosa prende una decisione cruciale riguardo alla sua carriera di insegnante.

Tancredi va su tutte le furie e giura vendetta contro Matilde e Vittorio, mentre Umberto è risentito nei confronti di Flora per non avergli comunicato la decisione di Matilde. La tensione tra Vittorio e Marcello continua, mentre Matteo cerca di persuadere il fratello a riflettere sulle proprie azioni. Nel frattempo, Vittorio decide di affrontare Tancredi.

Adelaide annuncia la sua intenzione di presentarsi a Villa Guarnieri con un ospite a sorpresa, mentre Tancredi, ormai esasperato, minaccia di denunciare Matilde per adulterio. Armando decide di aiutare Rosa, che sta vivendo un periodo difficile e fa fatica anche a pagare l'affitto della pensione. Alfredo inizia a mostrare segni di impazienza nei confronti di Leonardo, ma decide comunque appoggiare le scelte di Irene.

Marcello chiede scusa a Rosa per essere stato prevenuto nei suoi confronti, e lei decide di trasferirsi a casa sua insieme allo zio e a Salvatore. Un nuovo confronto tra Flora e Tancredi non porta ai desiderati chiarimenti, mentre Vittorio è preoccupato per il destino di Matilde: la donna ha però in serbo una mossa sorprendente. Per finire, Adelaide fa ritorno a villa Guarnieri, accompagnata da Marta.