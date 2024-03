Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dall'11 al 15 marzo 2024

Una giornalista di una rinomata rivista contatta Maria per un'intervista alla quale dovrebbe partecipare anche Vito; ma quest'ultimo rifiuta l'invito, mettendo Maria in una situazione complicata. Matteo, desideroso di convincere Marcello a stringere affari con Hofer, decide di recarsi personalmente in Germania per valutare la situazione finanziaria dell'imprenditore tedesco. Elvira è sconfortata per aver perso la spilla donatale dalla madre di Tullio. Roberto, desideroso di festeggiare il suo compleanno con Mario, si scontra con la sua ritrosia a uscire in pubblico. Wanda, la madre di Rosa, annuncia il suo arrivo a Milano, causando preoccupazione sia ad Armando che alla nipote, in quanto ignara del lavoro di Rosa come venere al Paradiso.

Si diffonde, nel frattempo, la notizia che Marta e Adelaide torneranno a Milano per l'inaugurazione della casa-famiglia, suscitando una serie di reazioni e sentimenti contrastanti. Matteo informa Umberto di aver trovato un modo per spingere Marcello e Vittorio a riconsiderare l'offerta di Hofer. Elvira chiede aiuto a Salvo per ritrovare la spilla perduta, mentre, come prevedibile, Tullio reagisce male alla notizia della sua scomparsa.

Dopo il rifiuto di Vito, Maria accetta, spinta dalle amiche, di concedere un'intervista esclusiva alla giornalista. Rosa, divisa tra il consiglio di Marcello e il desiderio di onestà con la madre, si prepara a rivelare la verità sul suo lavoro. Salvo recupera la spilla smarrita di Elvira e cerca di persuaderla a riflettere sul suo rapporto tossico con Tullio. Agata consegna il suo regalo di compleanno a Roberto e, sospettando che lui abbia un incontro dopo il lavoro con ciò che lei crede essere la sua fidanzata, decide di seguirlo.

Marcello è sempre più convinto della partnership con Hofer, mentre Matteo assicura a Umberto che il suo piano procede senza intoppi. Matilde, sospettosa del rapporto tra Marta e Vittorio, cerca di mettere alla prova la loro complicità durante l'inaugurazione della casa-famiglia. Maria riflette sui suoi sentimenti nei confronti di Vito.

Durante l'inaugurazione della casa-famiglia, a Milano tornano Marta e Adelaide. Rosa, grazie all'aiuto di Roberto, inizia a lavorare in redazione; ma la madre è tutt'altro che contenta nell'apprendere questa notizia. Matilde osserva attentamente il rapporto tra Vittorio e Marta, con crescente preoccupazione.