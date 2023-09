Al via oggi su Rai 1 l'ottava stagione de "Il Paradiso delle Signore": Vittorio Conti è pronto a rimboccarsi le maniche e ad affrontare di petto la concorrenza della Galleria Milano Moda. Ma sono tanti i personaggi della soap italiana destinati ad apportare significativi cambiamenti alle loro vite. Leggiamo le trame dei primi episodi stagionali, in onda dall' 11 al 15 settembre.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dall’11 al 15 settembre 2023

Alla riapertura del Paradiso Vittorio Conti deve fronteggiare la concorrenza della Galleria Milano Moda: aperta proprio accanto, ha causato al Paradiso un ribasso delle vendite, per la gioia di Umberto e soci, che vedono gli affari viaggiare gonfie vele. Tornata dall’Australia, Maria è attesa da un n uovo stilista, tale Gianlorenzo Botteri, mentre la capocommessa Irene deve trovare una nuova venere. Tornato da Londra, Armando viene ospitato da Marcello nella sua nuova casa, insieme a Salvo. Elvira sembra aver dimenticato Salvatore, mentre Adelaide torna da Ginevra, saluta calorosamente Marcello e annuncia l'arrivo in città di Odile.

Roberto incoraggia Vittorio a essere ottimista per le future sfide che il Paradiso dovrà affrontare. Irene, impegnata nelle selezioni per la nuova Venere, non trova una ragazza che risponda ai suoi criteri: Clara ed Elvira si rendono conto della difficoltà della collega e le offrono il loro aiuto. Salvatore si rammarica per il cambiamento dei sentimenti di Elvira e cerca di ristabilire il rapporto con lei.Adelaide aspetta con ansia l’arrivo di Odile, che presenterà a Ginevra come la figlia di una sua cara amica scomparsa, a Villa Guarnieri. Nel frattempo Vittorio propone a Roberto l’idea per rilanciare il Paradiso.

Elvira e Clara, con l’aiuto di Alfredo, hanno individuato la candidata che potrebbe andare bene a Irene per il ruolo di Venere, Delia Bianchetti, e sperano che la ragazza riesca a persuadere la Cipriani a prenderla. Matilde e Vittorio, pur essendo concorrenti, si incontrano e si confrontano sulle loro strategie lavorative, anche se sembrano avere altro da dirsi. Tancredi, invece, è sicuro che al Paradiso non abbiano una linea chiara. Maria sta ultimando i preparativi per ospitare la sua famiglia, che si trasferirà dalla Sicilia a Milano e abiterà nella vecchia casa degli Amato.Marcello non è interessato ai racconti di Flora su Ludovica e Torrebruna: il suo cuore appartiene ad Adelaide.

Delia inizia a lavorare come Venere al Paradiso; e a lei si aggiungono Concetta e Agata Puglisi, che ne restano affascinate. Ciro Puglisi aiuta in Caffetteria per l’inaugurazione, dopo i lavori di ristrutturazione. Mentre Salvo pensa di avere il modo giusto per riavvicinarsi a Elvira, Maria confida a Clara e a Irene le sue difficoltà con Vito. Adelaide, preoccupata per l’arrivo di Odile, decide di dire a Matilde la verità sulla figlia che, fino a poco tempo prima, aveva creduto morta.

Maria, molestata da due uomini per strada, viene soccorsa da un ragazzo misterioso che le dà un bacio. Lo stesso ragazzo cerca Marcello e si presenta a casa sua, ma non lo trova: ad aprirgli la porta c’è solo Armando. Si inaugura il Gran Caffè Amato e Ciro, pur non essendo un esperto barista, si rivela utile. Per l'occasione Salvo si dichiara a Elvira la quale, impreparata, è costretta a dirgli che ha un altro fidanzato. Vittorio continua a avvicinarsi a Matilde, mentre Adelaide riceve una cattiva notizia da Odile.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dall’11 al 15 settembre)

Le nuove puntate de “Il Paradiso delle signore” vanno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 settembre 2023 a partire dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap opera sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.