Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dall'8 al 12 aprile 2024

Umberto si trova a dover gestire i sentimenti contrastanti riguardo alla riconciliazione tra Adelaide e Marcello. Maria torna da Parigi con le idee chiare sul suo amore per Matteo, ma deve affrontare una decisione importante sul suo futuro professionale. Alfredo, pur ottenendo l'omologazione del suo cambio, si trova di fronte a una difficile scelta che coinvolge Clara e potrebbe cambiarne il destino. Don Saverio affida a Marta un incarico cruciale per l'annullamento del suo matrimonio con Vittorio.

Alfredo confida a Irene il ricatto di Alcide Rota riguardante il brevetto del cambio. Matilde accetta l'aiuto di Tancredi per il progetto del padre, senza rendersi conto delle intenzioni delle intenzioni reali dell'uomo. Vittorio è tormentato dai pensieri su Marta. Maria si prepara a rivelare a Vito una importante scelta.

Quando Alfredo sta per siglare l'accordo con Rota, Clara arriva con una decisione che cambia tutto. Umberto si mostra freddo nei confronti di Flora sul fronte lavorativo, alimentando la sua frustrazione verso Guarnieri; quest'ultimo sorveglia Matteo temendo che possa fuggire. Maria comunica alla sua famiglia la fine della relazione con Vito, ma l'atteggiamento di Ciro crea tensioni.

Crespi offre a Alfredo un documento cruciale per il ritorno di Clara alle competizioni ciclistiche. Matteo chiede a Maria di partire immediatamente per Parigi, ignaro di essere osservato da Malvezzi, che informa Umberto di tutto. Mentre Matilde è fuori città per lavoro, Vittorio si imbatte casualmente in Marta.

Mentre Marta e Vittorio cercano di chiarirsi dopo un bacio, Tancredi, venuto a conoscenza del riavvicinamento tra i due, sembra avere intenzioni poco chiare. Alfredo e Clara mettono in atto un piano per salvare la carriera di lei. Marcello si prepara a partire per Francoforte per firmare un importante contratto con Hofer, mentre Crespi propone a Irene un'opportunità professionale allettante.