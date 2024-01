Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dall'8 al 12 gennaio 2024

Salvo ha in mente di fare le cose in grande pur di riconquistare Elvira: la sua idea del night club è brillante, ma le cose tra la ragazza e Tullio sembrano andare piuttosto bene. Umberto e Adelaide organizzano una sorpresa per Marta, cercando di sollevarle il morale dopo la difficile rottura con l'ex fidanzato negli Stati Uniti. Matilde e Vittorio consolidano il loro legame, ma l'occhio vigile dell'investigatore di Tancredi resta costantemente su di loro. Nel frattempo, Delia si rende conto di avere un ammiratore segreto che cattura la sua attenzione.

Non molto tempo dopo Vittorio ha la netta impressione di essere pedinato da un investigatore e chiede delucidazioni a Tancredi. Adelaide e Umberto hanno un idea per convincere Marta a non lasciare Milano. Mentre Vito decide di recarsi con Maria a trovare una casa da acquistare insieme, nota che la ragazza ha un braccialetto: lei inventa una scusa, non facendo alcun riferimento a Matteo. Rosa comunica alle veneri di aver trovato un lavoro.

Il misterioso corteggiatore di Delia si palesa e le invia un invito romantico. Mentre Vito si imbatte nuovamente nel bracciale di Maria, quest'ultima accusa Matteo di aver fatto balzare agli occhi di Vito il regalo.

Matteo scopre che Vito vuole comprare una casa per sé e la futura moglie, mentre Vito nota nell’ufficio di Matteo il braccialetto che aveva visto a Maria e si insospettisce. Dal canto suo Maria accusa Matteo di aver fatto notare di proposito il braccialetto a Vito. Matilde affronta direttamente Tancredi, decidendo di chiamare personalmente i carabinieri e farsi denunciare. Con questa mossa, mette il marito di fronte a una decisione difficile.

Marta comunica a Vittorio che ha deciso di rimanere a Milano. Maria compie un gesto vistoso nei confronti di Vito, cercando di comunicare in modo chiaro a Matteo che deve lasciarla in pace. Botteri rivela l'identità del corteggiatore di Delia, intervenendo per salvarla da una situazione scomoda.

Elvira si complimenta con Salvo per il successo della serata in caffetteria. Marta e Matilde si confrontano, per la prima volta, sulle questioni legate a Vittorio e Tancredi. Le parole di Marta, in particolare, spingono Matilde a cercare un ultimo confronto con Tancredi. Quando Maria e Matteo cercano di chiarire la situazione, le cose prendono una svolta inaspettata.