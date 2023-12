"Il Paradiso delle signore" va in vacanza: quando finisce e quando riparte

La soap opera italiana "Il Paradiso delle signore", giunta quest'anno all'ottava stagione, appassiona da anni irriducibili appassionati, che quotidianamente si sintonizzano su Rai 1 per abbandonarsi a intrighi, emozioni e colpi di scena. Le festività natalizie impongono ai telespettatori una pausa forzata dalle vicende del Paradiso. Uno stop non così lungo, per fortuna: scopriamo quando va in vacanza l'amata soap, e quando torna nel day time di Rai 1.

Il Paradiso delle signore: quando va in vacanza e quando torna

Le festività natalizie portano gioia e calore in molte famiglie: tempo da trascorrere con i propri cari, doni e speranze di serenità presente e futura. I palinsesti televisivi possono però, proprio in tale periodo, scontentare più di una persona: buona parte degli abituali appuntamenti del day time sono sostituiti per uno o più giorni da speciali natalizi, da film tematici, da concerti e messe dedite a tramandare parole e musiche cariche di quello che definiamo "calore natalizio".

In merito alla pausa natalizia della soap opera di casa nostra "Il Paradiso delle Signore", una domanda che tiene col fiato sospeso gli affezionati spettatori: quanto durerà questo intervallo di attesa? Ebbene, il titolo di riferimento si fermerà per una settimana intera: dal 25 al 29 dicembre 2023 non saranno trasmessi nuovi episodi di questa amatissima soap, co-prodotta da Rai Fiction e Aurora TV.

Niente a che vedere con la lunghissima pausa pre-natalizia di fine 2022, quando, a causa dei Mondiali di Calcio di Qatar, "Il Paradiso delle signore" fu sospeso per circa un mese, suscitando la delusione dei tantissimi fan.

La sospensione dovrebbe dunque limitarsi a una sola settimana; di conseguenza gli spettatori potranno godersi nuovi appassionanti episodi a partire dal 1° gennaio 2024, regalando loro un inizio d'anno ricco di emozioni. La storia riprenderà così da dove l'avevamo lasciata: le aspre tensioni tra Vittorio e Tancredi; Marcello intento a riconquistare il cuore di Adelaide; le conseguenze generate dalla partenza di Matilde per il Giappone. E, ancora: come si evolverà il rapporto tra Matteo e Maria? Quali sorprese riserverà il personaggio di Botteri? Per dare una risposta a queste e a molte altre domande, non resta che attendere l'inizio del 2024. Una pausa non così lunga, in definitiva, per "Il Paradiso delle signore", che ha in serbo per il 2024 tanti nuovi e avvincenti episodi.



