"Il Provinciale - Il Racconto dei Racconti", stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 16 marzo 2024, dalle 21.45 su Rai 3, l'ultima puntata stagionale de "Il Provinciale - Il Racconto dei Racconti", il programma che vede Federico Quaranta, e con Angela Rafanelli, attraversare luoghi del nostro territorio, approfondendone cultura e tradizioni. L'episodio di questa sera è ambientato in Umbria, dove vengono narrate storie e personaggi capaci di rendere tanto spirituali queste terre.

Il Provinciale - Il Racconto dei Racconti: anticipazioni 16 marzo

L'ultimo appuntamento stagionale con "Il Provinciale - Il Racconto dei Racconti", in onda su Rai 3, affronta un viaggio affascinante nel cuore dell'Umbria, una terra ricca di storia, spiritualità e cambiamenti di vita straordinari. Federico Quaranta, affiancato da Angela Rafanelli, si immerge nell'atmosfera mistica e suggestiva di questa regione, cercando di svelare i segreti dietro il fenomeno delle esperienze eremitiche e monastiche che l'hanno resa celebre nel corso dei secoli.

Con la partecipazione speciale di Angelo Branduardi, Ascanio Celestini e Ambrogio Sparagna, lo spettatore è condotto in un viaggio "nel mezzo della vita" di uomini e donne che hanno scelto di intraprendere percorsi radicalmente diversi, abbracciando la spiritualità e il cambiamento interiore. San Francesco, Santa Chiara, Santa Rita da Cascia, San Benedetto da Norcia: visitiamo, nel corso dell'odierno appuntamento, i luoghi e le storie che hanno plasmato l'identità spirituale, dell'Umbria e non solo.

Federico Quaranta incontra pellegrini e frati, cercando di comprendere le motivazioni dietro la scelta di abbracciare uno stile di vita così peculiare e fuori dagli schemi. Angela Rafanelli visita invece realtà laiche, alla ricerca di alternative e possibilità di vita diverse, offrendo uno sguardo variegato e completo sulla società umbra.

In questa puntata non mancano testimonianze toccanti e storie di vita vissuta. Giorgio Flamini, ad esempio, racconta la sua esperienza di trent'anni di lavoro con i detenuti della Casa di Reclusione di Maiano a Spoleto, utilizzando il teatro come strumento di trasformazione e espressione di sé.

"Il Provinciale - Il Racconto dei Racconti" è un programma che incarna lo spirito della scoperta, condotto da Federico Quaranta con passione e dedizione. Attraverso narrazioni, immagini suggestive e ospiti d'eccezione, la trasmissione offre al pubblico l'opportunità di conoscere e apprezzare le molteplici sfaccettature dell'Italia, un Paese unico al mondo per la sua storia, la sua cultura e le sue tradizioni.

Dove vederlo in tv e in streaming (16 marzo 2024)

L'ultima puntata stagionale di "Il Provinciale - Il Racconto dei Racconti" in onda oggi, 16 marzo 2024, dalle 21.45 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

