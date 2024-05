"Il truffacuori", il film stasera in tv: trama e cast

Va in onda oggi, 7 maggio, a partire dalle 21.30 su Rai 1, il film di produzione francese "Il truffacuori". Interpretato da Romain Duris e Vanessa Paradis, e ambientata in Costa Azzurra, è una godibile commedia scanzonata che vira, con gusto, nel romanticismo.

Il truffacuori: la trama

Alex gestisce, insieme a una squadra composta dalla sorella Mélanie e dal cognato Marc, un'agenzia unica nel suo genere: il loro obiettivo è "salvare" donne infelici in amore, spesso su richiesta delle loro famiglie, inducendole a lasciare i partner considerati inadeguati. L'uomo utilizza il suo fascino e metodi sofisticati di spionaggio per scoprire le debolezze delle sue prede e convincerle a cercare qualcuno che le faccia sentire come fa lui. Tutto cambia quando viene presentato il caso di Juliette, una donna innamorata dell'affascinante Jonathan. Inizialmente riluttante, Alex accetta il lavoro per motivi finanziari, nonostante la coppia sembri perfetta. Mentre il protagonista si avvicina a Juliette sotto mentite spoglie, i due sviluppano sentimenti reciproci; ma l'arrivo di Jonathan e la scoperta da parte di Juliette delle vere intenzioni di Alex mettono tutto in discussione. Alex metterà tutto il suo lavoro in discussione? E come fare con ciò che, adesso, prova realmente per Juliette?

Diretto da Pascal Chaumeil, "Il truffacuori" è una commedia romantica brillante e vivace, che mescola la commedia francese più "libertina" con trovate che sembrano provenire dalla cultura pop statunitense. Ambientato nella splendida Costa Azzurra, il film vede un protagonista, interpretato da Romain Duris, incarnare il classico piacione e seduttore, ma un po' tormento, e prende forza nel suo gioco di seduzione con Vanessa Paradis, nel ruolo di Juliette. Tra paesaggi incantevoli, situazioni comiche e omaggi ai classici degli anni '80 ("Dirty Dancing" è esplicitamente citato), il film offre un mix di humor e romanticismo, aggiungendoci qualche colpo di scena.

Cast e personaggi

Il cast del film è così formato (attori e rispettivi ruoli):

Romain Duris (Alex Lippi)

Vanessa Paradis (Juliette Van Der Becq)

Julie Ferrier (Mélanie)

François Damiens (Marc)

Andrew Lincoln (Jonathan Alcott)

Helena Noguerra (Sophie)

Jean-Yves Lafesse (Dutour)

Geoffrey Bateman (Sig. Alcott)

Jacques Frantz (Sig. Van Der Becq)

Amandine Dewasmes (Florence)

Dove vedere "Il truffacuori" in tv e in streaming

Il film "Il truffacuori" va in onda martedì 7 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1; ed è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

