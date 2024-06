"Il velo nuziale", da stasera in tv la trilogia di film: anticipazioni, trama, cast

Ha inizio oggi, 16 giugno 2024, dalle 21.00 su Rai 2, la trilogia di "Il velo nuziale". I film propongono un viaggio emozionante e romantico attraverso le vite di tre donne, con l'obiettivo di offrire al pubblico una storia che celebra l'amicizia e l’amore, aggiungendo una linea narrativa dedicata a misteri provenienti dal passato. Non perdetevi il primo capitolo domenica 16 giugno alle 21.00 su Rai 2, per lasciarvi trasportare in un mondo dove i sogni e le leggende si intrecciano con la realtà. I successivi film vanno in onda, sempre in prima serata su Rai 2, il 23 e il 30 giugno.

Il velo nuziale, le anticipazioni

Rai 2 presenta in prima visione assoluta "Il velo nuziale" (in originale "The Wedding Vail"), il primo appuntamento di una trilogia di tv movie romantici, composta anche da "Il velo nuziale: Viaggio a Venezia" e "Il velo nuziale: L’eredità", che racconta le storie intrecciate di tre amiche inseparabili: Avery, Emma e Tracy. Le tre donne, legate da una profonda amicizia che risale ai tempi del college, vivono in città diverse ma riescono a mantenere il loro legame organizzando un weekend annuale dove condividono le loro esperienze di vita, gioie e difficoltà.

La trama del primo capitolo si concentra su Avery, una curatrice di mostre, la cui vita prende una piega inaspettata durante un viaggio a San Francisco. In un affascinante negozio di antiquariato, Avery e le sue amiche scoprono un antico velo nuziale intorno al quale ruota una leggenda misteriosa: chiunque lo possieda troverà il vero amore. Affascinate dalla storia, decidono di acquistarlo insieme, ignare del potere che questo antico oggetto sta per esercitare sulle loro vite. Avery si trova a lavorare presso un museo di Boston dove, tra le varie opere d'arte, scopre un quadro enigmatico che ritrae una donna con un velo identico a quello che ha comprato con le sue amiche. Questo quadro misterioso ha origini veneziane, aggiungendo un ulteriore strato di intrigo alla storia. È proprio in questo contesto che Avery incontra l'amore, iniziando un viaggio di scoperta che la porterà a esplorare non solo la sua vita sentimentale, ma anche i segreti nascosti del passato.

La trilogia "Il velo nuziale" ha conquistato il pubblico televisivo di Hallmark Channel grazie a una combinazione di elementi romantici e misteriosi che rendono la narrazione coinvolgente. La leggenda del velo dona un tocco di mistero alla trama, mentre la celebrazione dell’amicizia tra le protagoniste restituisce un ritratto sincero delle relazioni femminili. Basata sul romanzo "There Goes the Bride", la trilogia inizia con "Il velo nuziale", un episodio che pone le basi per una premessa che può affascinare il pubblico più romantico: le avventure di Avery, Emma e Tracy offrono una visione ottimistica e sognante della vita, ricordando agli spettatori il potere dell'amore e dell'amicizia. Il successo ha poi dato vita, successimanente ad una seconda trilogia di film.

Arrivato su Hallmark Channel l'8 gennaio 2022 e diretto da Terry Ingram, "Il velo nuziale" ha un cast così composto (attori e rispettivi ruoli):

Lacey Chabert (Avery)

Kevin McGarry (Peter)

Autumn Reeser (Emma)

Alison Sweeney (Tracy)

Fiona Vroom (Lucy)

Zachary Gulka (Jason)

Catherine Lough Haggquist (Sonya)

Karen Kruper (Grace)

Christine Willes (Hilda)

Greg Rogers (Frederick)

Dove vedere “Il velo nuziale” in tv e in streaming

Il primo film della serie "Il velo nuziale" va in onda domenica 16 giugno 2024 a partire dalle 21.00 su Rai 2. Il film è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

