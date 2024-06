"Il velo nuziale: L'Eredità", stasera in tv: la trama e le curiosità sull'ultimo film della trilogia

Si conclude oggi, 30 giugno 2024, dalle 21.00 su Rai 2, una trilogia di film romantici targati Hallmark Channel. "Il velo nuziale: L'Eredità" è incentrato su Tracy: scettica dopo una grande delusione sentimentale, la donna conosce un uomo di nome Nick: sarà vero amore? L'ultimo film della serie risolve la maggior parte dei fili narrativi introdotti nei primi due lungometraggi.

Il velo nuziale: L'Eredità, le anticipazioni

Nel film finale della trilogia vediamo una Tracy scettica riguardo ai poteri del velo da sposa. Tesi, le sue, rese più forti quando termina la sua lunga relazione, dopo che il suo fidanzato le chiede di lasciare la sua amata New York per il suo nuovo lavoro dei sogni a Los Angeles. Dopo la rottura, Tracy si reca dal sarto per riparare il suo velo da sposa; qui incontra Nick. Più tardi, i due si incontrano nuovamente, per caso, al ristorante di famiglia di Nick e Tracy accetta di ingaggiarlo per il catering del gala del 25º anniversario della casa d'aste dove lavora. Quando la casa d'aste acquisisce una bozza originale scritta a mano della poesia di Emma Lazarus, "The New Colossus", la donna cerca un donatore per farla esporre in un museo. La bisnonna di Nick, che venerava la poesia quando immigrò dall'Italia, aiuta Tracy nella sua missione. Nel frattempo, Nick decide di aprire un ristorante tutto suo. Man mano che Tracy passa più tempo con Nick, si rende conto di essersi innamorata di lui, anche se si dice non ancora pronta per una nuova relazione sentimenrale. Giunti a questo punto, bisognerà capire se il velo stia perdendo la sua magia o se quello tra la donna e Nick possa essere il tanto sospirato amore della vita di Tracy.

La serie "Il velo nuziale" raduna tre attrici care al pubblico di Hallmark Channel: Lacey Chabert, Autumn Reeser e Alison Sweeney, unite per l'occasione per interpretare una trilogia di film ispirati a un romanzo di Lori Wilde. Nella serie di film le tre attrici interpretano tre amiche del college che, durante i loro incontri annuali dedicati all'antiquariato, acquistano un antico velo da sposa. Questo velo diventa il catalizzatore per ognuna di loro per trovare il vero amore. Ogni film è incentrato su una delle tre amiche. Diretti da Terry Ingram, i film della trilogia "Il velo nuziale" hanno un cast così composto (gli attori e i rispettivi ruoli):

Lacey Chabert (Avery)

Kevin McGarry (Peter)

Autumn Reeser (Emma)

Alison Sweeney (Tracy)

Fiona Vroom (Lucy)

Zachary Gulka (Jason)

Catherine Lough Haggquist (Sonya)

Karen Kruper (Grace)

Christine Willes (Hilda)

Greg Rogers (Frederick)

Dove vedere “Il velo nuziale” in tv e in streaming

Il film "Il velo nuziale: L'Eredità" va in onda domenica 30 giugno 2024 a partire dalle 21.00 su Rai 2. Il film è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera