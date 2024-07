"Il velo nuziale - Luna di miele in Grecia", stasera in tv l'ultimo film della seconda trilogia: la trama e le curiosità

Termina oggi, 21 luglio 2024, dalle 21.00 su Rai 2, la seconda trilogia di film romantici targati Hallmark Channel. "Il velo nuziale - Luna di miele in Grecia" è dedicato alla coppia formata da Tracy e Nick: i due decidono di volare in Grecia per concedersi quella luna di miele che non hanno mai avuto.

Il velo nuziale - Luna di miele in Grecia, le anticipazioni

"Il velo nuziale – Ritorno a Venezia" si svolge circa tre anni dopo gli eventi del precedente film. Emma e Paolo, ora residenti in Italia, sono felicemente sposati e hanno una bambina. Nel frattempo, Avery e Peter continuano la loro vita a Boston, dove crescono un figlio molto sveglio. Tracy e Nick sono molto presi dalla loro frenetica vita a New York, dove raramente riescono a passare del tempo insieme a causa delle impegnative richieste dei rispettivi lavori. I due sembrano ormai capaci di comunicare solo tramite messaggi di testo e bigliettini adesivi. Alla fine, Tracy e Nick decidono di concedersi la luna di miele che avevano a lungo rimandato e scelgono come destinazione l'incantevole isola greca di Rodi. Portano con loro il famoso velo nuziale, con l'intenzione di consegnarlo alla sorella di Nick, che vive in Italia. Durante il loro soggiorno sull'isola, fanno amicizia con un giovane artista di nome Leo e assistono ad un'altra coppia che cade sotto l'incantesimo del magico velo. Questa esperienza a Rodi arricchisce profondamente le loro vite, ricordando loro l'importanza di ritagliarsi del tempo per ciò che conta davvero.

La bellezza di Rodi, con le sue magnifiche spiagge e il ricco patrimonio culturale, fornisce lo sfondo perfetto per questo viaggio di riscoperta e di riflessione, fulcro del terzo e ultimo film della seconda trilogia de "Il velo nuziale". Tracy e Nick, insieme agli amici vecchi e nuovi che incontrano, scoprono che il vero incantesimo non risiede nel velo stesso, ma nel modo in cui le persone scelgono di vivere e amare. Il velo nuziale, ancora una volta, dimostra di essere più di un semplice pezzo di tessuto, diventando un simbolo di speranza e di nuove possibilità per tutti coloro che lo incontrano.

Nel cast del film di questa sera, diretto da Ron Oliver, vediamo:

Alison Sweeney (Tracy Serchio)

Victor Webster (Nick Serchio)

Lacey Chabert (Avery Hastings)

Autumn Reeser (Emma Di Stefano)

Jane Asher (Lady Dalton)

Ché Grant (Leo)

Katerina Geronikolou (Tessa)

Alexander Nicolaou (Xander)

Dove vedere “Il velo nuziale” in tv e in streaming

Il film "Il velo nuziale - Luna di miele in Grecia" va in onda domenica 21 luglio 2024 a partire dalle 21.00 su Rai 2. Il film è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera