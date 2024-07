"Il velo nuziale – Ritorno a Venezia", stasera in tv il film della nuova trilogia: la trama e le curiosità

Nuovo appuntamento, su Rai 2, con la seconda trilogia della serie di film "Il velo nuziale". In onda oggi, 14 luglio, dalle 21.00, il lungometraggio "Il velo nuziale - Ritorno a Venezia" si concentra su Emma e Paolo: riuscirà il loro amore a superare una momentanea distanza? La donna si interrogherà sul presente e sul futuro.

Il velo nuziale – Ritorno a Venezia, le anticipazioni

Emma sta seguendo il suo piano quinquennale, mentre Paolo si prepara ad aprire un negozio di merletti a Chicago con suo cugino Matteo. In procinto di ottenere una promozione a capo dipartimento, la donna sente che tutto deve essere incanalato al meglio prima che lei e Paolo possano pensare di allargare la famiglia; ma l'uomo teme che quel giorno possa non arrivare mai. Quando un problema familiare richiama Paolo in Italia, la coppia deve gestire orari impegnativi per trovare il tempo di stare insieme da lontano. Mancando Paolo, Emma si scontra con Nancy, l'attuale capo del suo dipartimento, e inizia a mettere in discussione le sue scelte di vita. Fortunatamente, può contare su frequenti chiamate, messaggi e visite con Tracy e Avery, le amiche di sempre, ed ha trovato una nuova amica nella sua brillante assistente, Lily, che offre a Emma un'opportunità unica per entusiasmare le persone riguardo all'arte; ma che ma potrebbe significare rinunciare a tutto ciò per cui ha lavorato. Nel mentre, Emma non può fare a meno di notare una scintilla tra Lily e Matteo, che si sono incontrati mentre entrambi toccavano il velo.

Ricordiamo che i film del ciclo "Il velo nuziale" seguono tre amiche del college che si riuniscono una volta all'anno per un weekend di antiquariato in diverse città. In una di queste occasioni, trovano un antico velo da sposa che porta con sé una leggenda: chiunque sia in possesso del velo troverà il vero amore. Le tre decidono di acquistare il velo insieme e, man mano che viene passato da un'amica all'altra, ognuna trova l'amore quando è la custode del velo. Dopo il successo della trilogia "Il velo nuziale" (in originale "The Wedding Vail"), il canale Hallmark ha prodotto una nuova trilogia di film che ruota attorno a tre amiche e un antico velo da sposa. Ognuno dei film è prevalentemente incentrato su una delle donne. Il primo lungometraggio di questo nuovo terzetto è "Il velo nuziale: Una dolce attesa". Dopo la messa in onda del secondo capitolo, prevista per oggi, 14 luglio, Rai 2 trasmetterà l'ultimo lungometraggio della serie il 21 luglio.

Nel cast del film di questa sera, diretto da Terry Ingram, vediamo:

Autumn Reeser (Emma)

Kacey Rohl (Lily)

Carlo Marks (Matteo)

Paolo Bernardini (Paolo Di Stefano)

Alison Sweeney (Tracy)

Lacey Chabert (Avery)

Lynda Boyd (Nancy)

Madeleine Kelders (Corrine)

Dove vedere “Il velo nuziale” in tv e in streaming

Il film "Il velo nuziale – Ritorno a Venezia" va in onda domenica 14 luglio 2024 a partire dalle 21.00 su Rai 2. Il film è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera