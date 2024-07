"Il velo nuziale: Una dolce attesa", da stasera in tv la nuova trilogia di film: la trama e le curiosità

Rai 2 ha trasmesso, nel corso di tre settimane, una trilogia di film targata Hallmark Channel dal titolo "Il velo nuziale". A partire da oggi, 7 luglio, dalle 21.00, e sempre su Rai 2, va in onda una nuova trilogia di film. Il titolo del lungometraggio di questa sera è "Il velo nuziale: Una dolce attesa".

Il velo nuziale: Una dolce attesa, le anticipazioni

Avery e suo marito Peter sono impegnati nella ristrutturazione della vecchia casa che hanno acquistato, un'impresa che si rivela molto più grande del previsto. Avery ha una notizia entusiasmante da condividere con lui, ma sta aspettando il momento giusto. Nel frattempo, la suocera di Avery, Grace, si riconnette con un vecchio amore, e Peter è preoccupato. Tra i problemi della ristrutturazione e le difficoltà con un nuovo capo al museo, Avery è fortunata ad avere il supporto di Emma e Tracy, che le offrono sostegno sia a distanza che di persona. Durante un loro pranzo insieme, Avery dice loro che pensa di essere incinta, ma non vuole ufficializzare la notizia finché non è sicura.Quando la neo-sposa Tracy restituisce il velo da sposa antico a Emma, le amiche potrebbero scoprire che non hanno ancora assistito all'ultima delle sue magie.

Dopo il successo della trilogia "Il velo nuziale" (in originale "The Wedding Vail"), il canale Hallmark ha prodotto una nuova trilogia di film che ruota attorno a tre amiche e un antico velo da sposa. Si replica, dunque, lo schema della prima trilogia. La narrazione narra le storie intrecciate di tre amiche inseparabili: Avery, Emma e Tracy. Ognuno dei film è prevalentemente incentrato su una delle donne. Il primo lungometraggio di questo nuovo terzetto è "Il velo nuziale: Una dolce attesa". Gli altri due capitoli vanno in onda su Rai 2 il 14 e il 21 luglio.

Nel cast del film di questa sera, diretto da Peter Benson, vediamo:

Lacey Chabert (Avery)

Kevin McGarry (Peter)

Autumn Reeser (Emma)

Alison Sweeney (Tracy)

Karen Kruper (Grace)

Doron Bell (Sam)

Fiona Vroom (Lucy)

Oliver Rice (Mason)

Dove vedere “Il velo nuziale” in tv e in streaming

Il film "Il velo nuziale: Una dolce attesa" va in onda domenica 7 luglio 2024 a partire dalle 21.00 su Rai 2. Il film è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

