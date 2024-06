"Il velo nuziale: viaggio a Venezia", stasera in tv il secondo film della trilogia: anticipazioni e trama

Va in onda oggi, 23 giugno 2024, dalle 21.00 su Rai 2, il film "Il velo nuziale: viaggio a Venezia", secondo film di una trilogia targata Hallmark Channel. Amore, amicizia e un pizzico di mistero sbarcano in questo secondo capitolo a Venezia, splendido sfondo della linea narrativa dedicata a Emma; protagonista di un incontro molto interessante.

Il velo nuziale: viaggio a Venezia, le anticipazioni

Dopo aver affascinato il pubblico di Hallmark Channel, la trilogia di film "Il velo nuziale" è sbarcata sulle reti Rai. Basata sul romanzo "There Goes the Bride", la serie narra le disavventure sentimentali di tre amiche, Avery, Emma e Tracy, legate da un antico velo nuziale che sembra possedere poteri magici. Le trame celebrano, innanzitutto, l'amore romantico, ma anche l'amicizia sincera tra le protagoniste, donando un affettuoso sguardo sulle relazioni femminili.

La scorsa settimana abbiamo visto il primo capitolo della trilogia, che ha introdotto le protagoniste stabilendo la sua premessa magica: un velo nuziale che promette di portare amore eterno a chi lo indossa. Avery, Emma e Tracy, tre amiche inseparabili, si trovano a confrontarsi con i loro sogni e le loro paure, mentre si confrontano con le misteriose proprietà del velo.

Un Viaggio Indimenticabile: "Il Velo Nuziale: Viaggio a Venezia"

In onda oggi, 23 giugno, Il secondo capitolo della trilogia, intitolato "Il velo nuziale: Viaggio a Venezia" si concentra su Emma, che deve recarsi in Italia per tenere un corso di storia dell’arte all’università di Venezia. Decisa a scoprire le origini del misterioso velo, la protagonista porta con sé l'antico cimelio, sperando che la città dei canali le sveli i suoi segreti. La scelta di ambientare questo episodio a Venezia non può essere casuale: la città, con la sua atmosfera romantica e il suo ricco patrimonio artistico, rappresenta lo sfondo perfetto per un'avventura che vuole caricarsi di emozioni e scoperte. Le strade strette, i canali serpeggianti e i maestosi palazzi veneziani aggiungono un tocco di magia alla narrazione, rendendo il viaggio di Emma denso e affascinante. Nel suo percorso, Emma incontra un affascinante giovane uomo, discendente di una famiglia di artigiani del merletto. Questo personaggio non solo la aiuterà a risalire alle origini del velo, ma diventerà anche una figura chiave nella sua avventura. La relazione tra Emma e questo giovane artigiano si sviluppa in modo naturale ed è uno dei cuori pulsanti di questo lungometraggio.

Diretti da Terry Ingram, i film della trilogia "Il velo nuziale" hanno un cast così formato (attori e rispettivi ruoli):

Lacey Chabert (Avery)

Kevin McGarry (Peter)

Autumn Reeser (Emma)

Alison Sweeney (Tracy)

Fiona Vroom (Lucy)

Zachary Gulka (Jason)

Catherine Lough Haggquist (Sonya)

Karen Kruper (Grace)

Christine Willes (Hilda)

Greg Rogers (Frederick)

Dove vedere “Il velo nuziale” in tv e in streaming

Il film "Il velo nuziale: viaggio a Venezia" va in onda domenica 23 giugno 2024 a partire dalle 21.00 su Rai 2. Il film è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

