Il vigneto dell'amore, il film stasera in tv: trama e cast

Romanticismo più qualche buon bicchiere di vino: sono le basi per il film "Il vigneto dell'amore", in onda oggi, 20 giugno 2024, dalle 21.25 su Rai 2. Un film che mescola passione e divertimento, per una storia garbata, affascinanti paesaggi vinicoli e incroci sentimentali.

Il vigneto dell'amore, la trama e il cast

Jenna Savern è cresciuta nella vigna dei nonni vicino a Carrington, nella regione vinicola della California, ha imparato ad amare il vino da nonna Ellie. I suoi genitori, Mike e Lynn Savern, ora possiedono e gestiscono la Savern Vineyards. Jenna si sta preparando per sostenere l'esame dei Maestri Sommeliers, dopo aver fallito i primi due tentativi per non aver seguito il suo istinto nel degustare i vini. La ragazza desidera ardentemente superare l'esame anche per promuovere la presenza femminile in un settore dove le donne sono una minoranza. Il suo obiettivo è diventare capo sommelier al ristorante Alluvial di San Francisco, un tre stelle Michelin di proprietà del suo fidanzato da tre anni, Aidan Parker, a sua volta un Maestro Sommelier. Aidan è ossessionato dai premi e dai riconoscimenti riguardanti il ristorante, i vini serviti e il suo staff. Nonostante il desiderio di concentrarsi sulla preparazione dell'esame, Jenna torna a casa, a Carrington, per due settimane su richiesta del padre, che sta organizzando una festa a sorpresa per il quarantesimo anniversario di matrimonio con Lynn. È in questa occasione che Jenna incontra per la prima volta Marcelo Castillo, originario dell'Argentina e nuovo responsabile della vigna e produttore di vino per Mike e Lynn. Marcelo ha introdotto un approccio al settore completamente naturale, ovvero biologico, con cui Jenna non è d'accordo. A differenza di Aidan, Marcelo non crede che i premi siano necessariamente sinonimo di buoni vini e ritiene che Jenna debba abbandonare i libri e vivere il vino in modo più autentico per apprezzarlo davvero. Inizialmente, Jenna e Marcelo si scontrano perché lei teme che i metodi di Marcelo possano mettere a rischio l'attività della vigna. Ma la contrapposizione potrebbe portare entrambi a scoprire ciò che desiderano veramente nella vita.

Giunto su Hallmark Channel il 18 settembre 2021, "La vigna dell'amore" (titolo originale: "Raise a Glass to Love") è un film sceneggiato da Emily Schmitt e Laura Rohrman. Il regista è David Weaver, che dirige per l'occasione:

Laura Osnes (Jenna Savern)

Juan Pablo Di Pace (Marcelo Castillo)

Matthew James Dowden (Aidan Parker)

Eric Keenleyside (Mike Savern)

Lini Evans (Lynn Savern)

Amanda Wong (Allison)

Beverley Elliott (Peggy)

Arpad Balogh (Derek)

Jennifer Lyn Huether (Jennifer Huether)

Michael Patrick Denis (Edwin)

Iris Quinn (Elenor Savern)

Dove vedere “Il vigneto dell'amore” in tv e in streaming

Il film "Il vigneto dell'amore" va in onda giovedì 20 giugno 2024 a partire dalle 21.00 su Rai 2. Il lungometraggio è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

