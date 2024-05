Il Volo: Gianluca Ginoble canta in lacrime Capolavoro, Giuliano Sangiorgi e Tozzi incantano l’Arena

Nella seconda serata del concerto-evento de Il Volo- Tutti per Uno, non manca il più grande successo dei tre giovani tenori, Capolavoro, un momento bellissimo che coinvolge tutto il pubblico, ma soprattutto i tre cantanti Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble . In particolare ad emozionarsi fino alle lacrime mentre intona questo intenso brano con le sue parole d’amore è Gianluca Ginoble che a un certo punto, mentre canta Ignazio, abbassa la testa scoppiando in lacrime, e continua a cantare con le lacrime che scendono quando è il suo turno. Una grande emozione, trasmessa a tutti, in uno dei momenti più coinvolgenti di questa seconda puntata dello show che, poco dopo, ne ha regalati altri.

Presenza fissa per tutta la serata è Federica Panicucci, che ha un po’ il ruolo di riportarci indietro sul viale dei ricordi della nostra vita con la musica. Così, prima porta sul palco un “mangianastri”, oggetto semi-sconosciuto ai giovanissimi tenori, che però serve ad introdurre sul palco dell’Arena di Verona Umberto Tozzi che letteralmente fa cantare, ma anche ballare tutto il pubblico in platea.

Più tardi, si fa un salto di qualche annetto e la conduttrice torna sul palco con un lettore cd, oggetto già più famigliare ai tre tenorini. Uno dei quali, Piero Barone, dice che ha in particolare un cd nel cuore, il primo dei Negramaro e in particolare Solo per te. A questo punto c’è Giuliano Sangiorgi al piano che attacca il brano, per un duetto con Piero Barone, una versione bellissima della canzone anche perché le due voci si armonizzano molto bene. A chiusura di esibizione Barone ringrazia l’ospite: “Cantare Solo per te con te, all’Arena di Verona è un sogno”, ma anche Sangiorgi ha di che ringraziare Il Volo: “Sentire questo brano lirico, in questa maniera, è prezioso. Grazie.”

Ma non è finita qui, perché torna sul palco Umberto Tozzi e, insieme al leader dei Negramaro i due intonano una versione molto intensa di Donna Amante Mia.