Il Volo: con Gianna Nannini è subito “notte magica”, poi l’omaggio a Mia Martini

Inizia col botto la seconda puntata de Il Volo – Tutti per uno, lo show concerto con Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone e tanti ospiti nell’affascinante location dell’Arena di Verona in onda in prima serata su Canale 5 martedì 21 maggio.

Ad aprire le danze dopo Un amore così grande cantata dai tre tenorini tutti insieme, arriva sul palco una degli ospiti più attesi della serata, una super big del rock italico: Gianna Nannini.

E il suo repertorio, così rude e grintoso, viene rivisitato con versioni davvero speciali dei suoi brani, da Sei nell’Anima a Bello e Impossibile che tutto il pubblico dell’Arena canta in coro con gli artisti. Alla fine di questo fantastico medley, Piero ringrazia la Nannini dicendo: “Due mondi così diversi, dimostri che la musica non ha confini”. La cantante è d’accordo: “L’armonia, la musica non hanno confini” e aggiunge: “Mi fa veramente piacere cantare con voi perché portate nel mondo la musica italiana vera: questa è la musica, questa!”

Poi Ignazio sottolinea: “Questa all’Arena per noi è una Notte Magica…”, l’assist perfetto per un gran finale del primo spazio con Gianna Nannini che si conclude con tutta l’Arena che si sgola intonando la trascinante Notti Magiche, l’inno dei mondiali di Italia ’90 affidato alla Nannini in coppia con Edoardo Bennato, un inno nazionale in versione pop che non può che scatenare il pubblico. Insomma, una partenza veramente con il botto per questa seconda serata di Il Volo-Tutti per Uno, che poi cambia bruscamente atmosfera.

Ignazio Boschetto rimane solo sul palco per un bellissimo e sentito omaggio a Mia Martini, eseguendo uno dei brani più belli e intensi della cantante: Almeno tu nell’universo. A fine esibizione, guarda in alto e manda un saluto a chi sta lassù mentre il pubblico, comprensibilmente, non finisce più di applaudire.