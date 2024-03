Domenica In, Il volo spiazza Mara Venier: "Cosa ti abbiamo sentito dire dietro le quinte"

Fuoriprogramma durante Domenica In. Una volta arrivati in studio, i ragazzi de Il Volo hanno raccontato un retroscena rivelatorio del modo di lavorare di Mara Venier. È Piero a prendere la parola ed esordire: "Possiamo raccontare che cosa è successo fuorionda?". E Mara dice sì.

A quel punto il cantante racconta quanto accaduto proprio qualche minuto prima l'inizio della puntata. Pare che Mara, conduttrice di cui da sempre si apprezza la veracità, abbia ripreso i suoi autori poiché avrebbero preparato una presentazione troppo lunga. "Noi stavamo dietro i led e sentivamo Mara che faceva 'Ma la smettete di scrivermi le cose? 1) Non ci vedo 2) Lo sapete che improvviso". Nessuna tensione, ma semplicemente una rapida riorganizzazione pre diretta. Di fronte alle parole dell'artista infatti, Mara ride e ci scherza su: "Mi scrivono troppa roba. Mi avevano fatto per voi una presentazione pazzesca, ma io non leggo mai niente. Ho solo bisogno dei titoli delle canzoni. Io improvviso, non so mai cosa faccio e cosa dico". A quel punto Ignazio si mostra solidale e risponde: "Anche noi improvvisiamo, nei nostro concerti non seguiamo ai perfettamente la scaletta"