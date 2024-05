Il Volo: con Max Pezzali l’effetto karaoke è irresistibile, Eleonora Abbagnato incanta in un minuto

Entrata di grande effetto all’Arena di Verona per Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone che arrivano sul palco attraversando la platea cantando Who wants to live forever, la meravigliosa canzone dei Queen colonna sonora del film Highlinder. Si apre così la terza e ultima serata di Il Volo-Tutti per uno, il concerto evento per celebrare i 15 anni di carriera, che vede il trio delle meraviglie accogliere nel suggestivo scenario dell’Arena di Verona tante altre grandi stelle.

Un ingresso trionfale che è pura magia ma è solo un assaggio. Dopo un Io che non vivo (senza te), sale sul palco il primo ospite. Un Max Pezzali che va ammirato per il coraggio, visto che le straordinarie voci dei Il Volo sono di un altro pianeta rispetto alla sua, eppure, il quartetto sul medley (Nessun rimpianto, Gli anni, Eccoti) riesce alla grande. “Cantare le canzoni di Max Pezzali è un sogno che si avvera”, dice Piero Barone, e Pezzali risponde: “Ma scherzi? E’ un sogno che si avvera per un autore che voci come le vostre cantino le sue canzoni”, ma poi non si può non notare che: “Alla prima nota l’Arena già cantava” Eh sì, perché con i brani di Max Pezzali o 883, l’effetto karaoke è irresistibile. E diventa irrefrenabile la voglia di cantare a squarciagola quando il quartetto attacca “Come mai”,il brano forse più noto e amato di Pezzali che in questa situazione eccezionale diventa qualcosa di diverso, davvero una canzone notissima, ma come non si era mai sentita. Basta come inizio bomba? Certo che no, perché Gianluca Ginoble e Piero Barone usano le loro voci per colpirci al cuore e, adagiati su due sgabelli, fanno una super versione di My Way di Frank Sinatra, lasciando senza parole. Poi Ignazio e Piero si ricordano di essere tenori e cantano La donna è mobile.

Nel frattempo fa il suo ingresso anche Eleonora Abbagnato che si presenta con un minuto di coreografia di una Carmen davvero originale. Uno spettacolo continuo e da grandi applausi. Un inizio, già, incredibile, per una serata che promette di essere davvero il gran finale di tre appuntamenti musicali e televisivi di grande suggestione.

Che la terza e ultima puntata di #TuttiPerUno abbia inizio! 🤩🎶



