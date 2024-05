"Il Volo - Tutti per uno", stasera in tv la seconda puntata: scaletta e ospiti del concerto

L'Arena di Verona ospita la seconda puntata dello show "Il Volo - Tutti per Uno" , in onda su Canale 5 oggi,21 maggio, a partire dalla 21.20. Una serata in compagnia del celebre trio, che ospitano per l'occasione prestigiosi colleghi: ne vengono fuori duetti inediti, brani di ieri e di oggi in nome della musica italiana.

Il Volo – Tutti per Uno: anticipazioni seconda puntata

Nel 2023 Il Volo ha ottenuto grande successo per le due serate evento tenute all'Arena di Verona, e poi trasmesse in tv da Canale 5. Friends & Partners, ha dunque pensato bene di rilanciare, preparando per il 2024 tre nuovi spettacoli che il 9, l'11 e il 12 maggio hanno conquistato il pubblico nell'anfiteatro più celebre d'Italia. I tre si sono esibiti in performance inedite arricchite, anche quest'anno, dalla presenza di una grande orchestra e da numerosi ospiti.

Il progetto, ideato da Michele Torpedine, ha visto Canale 5 ancora come canale di riferimento, che ha deciso di riproporre i tre concerti nel corso di altrettante prime serate televisive, il 14, il 21 e il 28 maggio. I concerti di Verona anticipano un nuovo tour di 20 concerti, tenuti durante l'estate nelle location più suggestive d'Italia.



Dopo il buon riscontro ottenuto la scorsa settimana, oggi, 21 maggio, va in onda il secondo appuntamento con Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. La scorsa settimana abbiamo visto i "nostri" duettare con artisti dal calibro di Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso e Roberto Vecchioni. Ancora all’insegna della grande musica, la seconda puntata ospita:

Gianna Nannini,

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro

Umberto Tozzi

Irama

Enrico Nigiotti

Santi Francesi

Clara

Nina Solodovnikova

Giuseppe Fiorello

Con la regia di Luigi Antonini, "Il Volo - Tutti per uno", va in onda con la terza e ultima puntata martedì 28 maggio, sempre in prima serata su Canale 5.

Dove vedere Il Volo – Tutti per Uno in tv e in streaming

La seconda puntata di "Il Volo - Tutti per Uno" va in onda oggi, martedì 21 maggio 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV