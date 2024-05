"Il Volo - Tutti per uno", stasera in tv l'ultima puntata: scaletta e ospiti del concerto

Per festeggiare i loro primi 15 anni di carriera, il trio de Il Volo è stato protagonista di tre serate evento registrate nel suggestivo scenario dell'Arena di Verona. In onda oggi, 28 maggio, a partire dalle 21.25 su Canale 5, l'ultimo appuntamento con lo show "Il Volo - Tutti per Uno" offre ancora una volta un concentrato di brani di successo, ulteriormente valorizzati da un nutrito cast di ospiti.

Il Volo – Tutti per Uno: anticipazioni ultima puntata

Terzo e ultimo appuntamento con "Il Volo - Tutti per uno", show targato Canale 5 che vede il celebre trio cantare, dall'Arena di Verona, canzoni proprie o brani altrui, in compagnia di prestigiosi ospiti e con la presenza di un pubblico partecipe e appassionato. Il Trio italiano festeggia per l'occasione i suoi primi 15 anni di una carriera eccezionale; un successo che li ha frequentemente visti varcare i confini nazionali

Sono tanti e prestigiosi gli ospiti che hanno popolato le prime due puntate dello show "Il Volo - Tutti per uno": da Claudio Baglioni a Francesco De Gregori, da Gianna Nannini a Roberto Vecchioni, da Umberto Tozzi a Giuliano Sangiorgi, da Irama a Gaetano Curreri, ma bisognerebbe citare anche gli attori Giorgio Panariello e Giuseppe Fiorello.

Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ospita sul palco dell'Arena Eleonora Abbagnato, ballerina di fama mondiale che veste per l'occasione gli abiti di co-conduttrice. Intervengono, nel corso della serata:

BigMama

Enrico Brignano

Riccardo Cocciante

Nek

Max Pezzali

Rose Villain

Nina Zilli

Il 2024 de Il Volo non termina certamente con lo spettacolo di Canale 5: già inaugurata con le prime quattro tappe giapponese del World Tour, la serie di concerti prevede 20 concerti lungo lo stivale del Belpaese; ma il 2025 si preannuncia già ricco di soddisfazioni, con tour negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina. Lo scorso 29 marzo "Il Volo" ha lanciato il loro nuovo album di inediti, dal titolo "Ad Astra".

Dove vedere Il Volo – Tutti per Uno in tv e in streaming

La terza e ultima puntata di "Il Volo - Tutti per Uno" va in onda oggi, martedì 28 maggio 2024, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

