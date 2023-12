"Il Volo - Tutti per Uno", stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta

Oggi, venerdì 29 dicembre, a partire dalle 21.20, Canale 5 ripropone la prima delle due serate evento dello show "Il Volo - Tutti per Uno", andate in onda lo scorso maggio e condotte da Federica Panicucci dall'Arena di Verona. Condotti da Federica Panicucci, i due appuntamenti vedono il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble esibirsi in alcuni grandi successi e duettare - con importanti ospiti - in brani di musica pop.

Il Volo – Tutti per Uno: le anticipazioni

"Il Volo - Tutti per Uno" è uno show in onda in due serate dominato dalla presenza di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble: emersi nel 2009 dal talent con Antonella Clerici "Ti lascio una canzone", il trio de Il Volo ha raggiunto nel corso dei successivi anni un successo eccezionale: dalla vittoria al Festival di Sanremo 2015, con il brano "Grande amore", a tour su scala internazionale, che hanno portato il terzetto a esibirsi su alcuni dei palcoscenici più importanti del mondo.

Trasmesse da Canale 5, le due serate evento de "Il Volo - Tutti per Uno" sono condotte da Federica Panicucci e hanno come scenario d'eccezione quello dell'Arena di Verona. Il Volo propone, come da aspettative, un campionario dei loro più grandi successi, capaci di renderli gli alfieri italiani contemporanei del tradizionale "bel canto". Canzoni originali, ma anche classici reinterpretati e riportati al successo: basti pensare al loro personale tributo al Maestro Ennio Morricone, portato in scena con successo proprio nell'illustre anfiteatro veronese.

In occasione de "Il Volo - Tutti per Uno", Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno dichiarato di voler uscire dalla loro comfort zone, per proiettarsi verso una forma canzone esplicitamente pop.

Nel nutrito cast di ospiti troviamo gli attori Giorgio Panariello ed Edoardo Leo, il soprano russo Aida Garifullina, il pianista jazz Danilo Rea e tanti voci note della nostra musica popolare: i classici Pooh, Gianna Nannini, Antonello Venditti e Fiorella Mannoia. E, ancora: Mario Biondi, Francesca Michielin, Irama, Annalisa, Madame.

I concerti sono prodotti da Friends&Partners, mentre la regia è firmata da Luigi Antonini.

Dove vedere Il Volo – Tutti per Uno in tv e in streaming

La prima puntata di "Il Volo - Tutti per Uno" viene riproposta oggi, venerdì 29 dicembre 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.