Torna La Talpa: "Ilary Blasi alla conduzione". Tutte le novità

Molto si era parlato di lei, specialmente dopo l'addio a "L'Isola dei Famosi". C'è chi parlava di un dissidio con l'azienda (Mediaset), più volte smentito dallo stesso Pier Silvio Berlusconi. E infatti niente di tutto ciò era vero. Si tratta di Ilary Blasi, la nota conduttrice che - oltre a Battiti Live con Alvin - dovrebbe condurre un nuovo programma: La Talpa.

Ad anticipare il ritorno era stato il sito di Davide Maggio, scrivendo: "Il progetto prevede un ritorno con una novità importante: La Talpa 2024 non avrà lo studio. Non solo, per la prima volta si potrebbe girare interamente in Italia [..] Il progetto vedrà la luce su Canale 5. Le puntate previste al momento sono 6, in onda, nelle intenzioni, tra ottobre e novembre 2024". Ma forse, in realtà, potrebbe andare in onda nel 2025.

Ilary Blasi alla conduzione: l'indiscrezione

Se prima non si avevano notizie sulla conduzione, adesso diversi siti riportano il nome di Ilary Blasi. Potrebbe essere proprio lei a riportare La Talpa in televisione. Logicamente ancora non ci sono delle conferme in tal senso (neanche delle smentite), nè da parte dell'azienda nè de parte della Blasi stessa. Insomma, i giochi sono ancora aperti. Resta da capire, inoltre, che fine farà L'Isola. Sì perché l'avvento di Luxuria alla conduzione non sembra aver sortito gli effetti sperati. Cos'accadrà, quindi? Blasi condurrà entrambi i reality, salterà l'Isola? Ancora non è dato saperlo.