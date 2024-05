Ilary Blasi e Alvin di nuovo insieme su Canale 5: ecco cosa condurranno

L'estate si avvicina e Mediaset definisce tutti gli aspetti per un nuovo programma musicale. "Nuovo" non è esattamente l'aggettivo più indicato, bensì "rinnovato". Questo sì, perché il programma di fatto lo si conosce già da anni ma adesso cambia cambia rete, conduttori (e non solo). Di cosa si tratta? Quali sono le indiscrezioni che serpeggiano?

Ilary Blasi e Alvin conduttori

Stando a quanto riportato da FQMagazine, Ilary Blasi e Alvin saranno i conduttori di Battiti Live, l'evento musicale che si svolge durante la stagione estiva nelle piazze pugliesi e al quale partecipano numerosi ospiti anche internazionali. Fino a questo momento l'evento, organizzato dal Gruppo Norba, andava in onda in radio su Radionorba, in diretta televisiva su Telenorba e Radionorba TV e in differita televisiva su Italia 1 dal 2017 al 2023. Ma ora potrebbe cambiare tutto. Sì perchè pare che traslocherà sulla rete principale Mediaset, Canale 5.

Un cambio di passo che sembra voler contrastare quello del TIM Summer Hits che andrà in onda non più su Rai 2 ma su Rai 1 e che, sostanzialmente, propone uno show simile. In quel caso la conduzione è affidata ad Andrea Delogu e Carlo Conti (pronto per il Festival di Sanremo 2025?)

Rebecca Staffelli new entry

Ad ogni modo, Battiti Live finalmente cambia volti. Via Alan Palmieri ed Elisabetta Greogoraci, dentro Blasi e Alvin che si conoscono da tempo e hanno già lavorato più volte insieme. Con loro dovrebbe esserci anche Rebecca Staffelli, figlia dell'inviato di Striscia La Notizia e che ha già ricoperto un piccolo incarico simile durante il Grande Fratello 2023/2024. Come se la caverà la nuova squadra al timone del programma musicale Mediaset più atteso dell'estate? Solo il tempo potrà dare le risposte.